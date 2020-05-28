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28.05.2020 13:56
Рубрика: Власть

За склонение к наркотикам через интернет предлагают 12 лет тюрьмы

Текст: Татьяна Замахина

В Уголовном кодексе может появиться новая статья с наказанием за склонение к употреблению наркотиков через интернет. Предлагается установить ответственность до 12 лет лишения свободы. О том, что такие поправки в ближайшее время поступят в Госдуму, сообщил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Фото: iStock
За вовлечение детей в оборот наркотиков может грозить до 15 лет тюрьмы

Изменения, по его словам, предлагается внести в статью 230 УК, предусматривающую наказание за склонение к потреблению наркотиков с использованием интернета и иных средств коммуникации. Это именно новая статья, пояснил он.

- 12 лет, может быть, кажется, очень серьезной мерой, - отметил депутат. - Однако интернет - это не место для вовлечения в совершение преступления, тем более связанных с оборотом наркотиков.

Пискарев в связи с этим заявил о "большой опасности при использовании интернета для вовлечения молодежи в употребление наркотиков". Сеть, по его словам, буквально напичкана ресурсами, которые призывают к потреблению этой "дряни". При этом потребителя наркотиков преподносят "как героя, свободного человека, способного принимать любые решения самостоятельно".

Такие ресурсы дают ложный посыл о пользе легализации наркотиков, отметил Пискарев. Подготовка инициативы согласуется с соответствующим поручением президента РФ Владимира Путина, пояснил парламентарий.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Борьба с наркотиками

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