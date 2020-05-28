За вовлечение детей в оборот наркотиков может грозить до 15 лет тюрьмы

Верхний предел уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств может быть повышен до 15 лет. Такой законопроект подготовили в Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ.

Как рассказал глава комиссии Василий Пискарев, речь идет о внесении изменений в статью 150 УК РФ.

По нынешним законам, если взрослый вовлекает подростка в оборот наркотиков, он может получить наказание до восьми лет лишения свободы. При этом самому подростку, который сбывает наркотики по инициативе взрослого человека, грозит до 15 лет тюрьмы.

- Это несоразмерно, - подчеркнул Пискарев. - Те, кто вовлекает молодежь в наркопотребление, в оборот наркотиков, должны нести самое суровое наказание.

По его словам, поправки находятся в высокой степени готовности - осталась юридическая и техническая правка. В ближайшее время документ ожидается к внесению в Госдуму.