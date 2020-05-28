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28.05.2020 12:53
Рубрика: Общество

Ученые обнаружили у шимпанзе зачатки "человеческой" речи

Текст: Александр Гавриленко

Группа исследователей из Великобритании взялась за изучение речи шимпанзе и обнаружила, что ритм и характер движения губ приматов практически идентичен человеческому. Более того, анализ показал, что их речь - это не набор произвольных физиологических звуков, а осмысленная информация.

Ученые проанализировали записи речи шимпанзе в зоопарках Эдинбурга и Лейпцига, а также двух особей в Уганде, сделанные в период с 2011-го по 2017-й год. Отбирались только записи с качеством 25 кадров в секунду, по которым можно проанализировать весь речевой аппарат шимпанзе.

Фото: Reuters
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В результате ученым доказать, что приматы при "разговоре", как и люди, делают от двух до семи движений ртом в секунду. Но, независимо от темпа речи, их губы двигаются со средним ритмом четыре слога в секунду - то есть в темпе, который пригоден для понимания.

А главный вывод, к которому пришли исследователи - это то, что "причмокивания" губами нужны не только для привлечения внимания, но и передачи информации между особями. То есть это совсем стереотипные" звуки, а самая настоящая речь, на которую влияют социально-экологические факторы. Кроме того, речь обезьян тесно связана с их мимикой, артикуляцией и языком тела. По сути, это весьма сложный аппарат, который требует глубокого изучения.

Конечно, выборка пока слишком мала для того, чтобы делать серьезные научные выводы о природе речи. Тем не менее, ученые полны оптимизма. Дальнейшие наблюдения могут помочь в расшифровке языка обезьян, а это позволит понять природу появления сложнейшей человеческой речи.

Общество Наука

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