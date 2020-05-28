Заседание глав правительств СНГ пройдет 29 мая в формате видеоконференции

Обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия руководителей правительств стран Содружества состоится в ближайшую пятницу, 29 мая, в формате видеоконференции, подтвердили БЕЛТА в белорусском правительстве.

Кроме того, предполагается, что главы исполнительной власти СНГ рассмотрят широкий спектр вопросов по другим направлениям совместной деятельности, в том числе, об усилиях по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

И все-таки одним из ключевых документов, вносимых на рассмотрение совета глав правительств, по информации агентства, станет проект стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. В этом документе отражены согласованные подходы стран Содружества в отношении целей, основных задач, направлений сотрудничества и механизмов межгосударственного взаимодействия в экономической сфере.

Планируется также, что участники майского заседания подпишут ряд документов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в транспортной, строительной, энергетической сферах, в области образования, туризма, спорта, культуры, молодежного сотрудничества и обеспечения безопасности.