Железнодорожники выразили поддержку инициативе Росжелдора

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) позитивно оценивает работу Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) по масштабированию массива данных, включающего теперь информацию о недобросовестных ремонтных предприятиях.

Фото: Предоставлено пресс-службой СОЖТ

Речь идет о данных недобросовестного соблюдения вагоноремонтными предприятиями требований нормативных документов по проведению планового контроля и аттестации производственных участков, рассказали в СОЖТ.

Агентство будет заранее и в режиме онлайн информировать потенциальных клиентов ремонтных компаний о нарушениях последними нормативов, связанных с соблюдением сроков планового контроля.

Нарушение требований по своевременному проведению планового контроля или аттестации производственных участков вскоре может стать основанием для приостановки действия условного номера клеймения. Это в свою очередь может повлечь за собой отзыв всей выпущенной продукции за период с момента истечения сроков осуществления планового контроля или аттестации.

Данные, источниками которых являются внутренние информационные ресурсы Росжелдора, будут регулярно актуализироваться на сайте агентства.

По мнению исполнительного директора СОЖТ Алексея Дружинина, раскрытие подобной информации позволит "в значительной степени минимизировать риски операторов, связанные с планированием ремонтов". В организации надеются, добавил он, что сервис, внедренный агентством "будет способствовать росту исполнительской дисциплины поставщиков ремонтных услуг".