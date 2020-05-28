Женщинам помогает рожать "подарок" от неандертальцев - исследование

Каждая третья женщина в Европе имеет унаследованную от неандертальцев мутацию в рецепторе прогестерона - гормона, который играет важную роль при беременности. У этих женщин, как правило, меньшее количество выкидышей и у них в среднем больше детей.

Около 2% европейцев унаследовали гены неандертальцев. И эти гены выполняют важные функции: они способствуют укреплению иммунной системы, помогают контролировать процент жира в организме, и, по одной из гипотез, благодаря этим генам у европейцев светлые кожа и волосы. Даже наш ежедневный ритм может зависеть от этих архаичных генов.

Недавно открыта еще одна функция этого генетического наследия: неандертальцы оставили женщинам ген фертильности (фертильность - способность производить жизнеспособное потомство). Это утверждается в новом исследовании института эволюционной антропологии общества Макса Планка (Германия), опубликованном в журнале Molecular Biology and Evolution.

Команда ученых во главе с Хуго Зебергом изучила данные биобанка, в котором содержится информация о более чем 450 000 человек. Генетический анализ показал: почти каждая третья европейская женщина унаследовала рецептор прогестерона от неандертальцев. 29% жительниц Европы имеют одну копию неандертальского рецептора, а 3% - две копии.

Рецептор прогестерона имеет важное значение во время беременности: он играет ключевую роль в подготовке внутренней оболочки тела матки для имплантации эмбриона и его дальнейшее развитие. Исследователи проверили три неандертальских генома, чтобы определить, была ли у людей Ледникового периода эта генетическая модификация и является ли она одной из мутаций, унаследованных от неандертальцев. Выяснилось, что была: ученые нашли этот вариант мутации (V660L) во всех трех неандертальских геномах и показали, что он переносится из генома неандертальцев в геном Homo Sapiens. Дальнейший анализ показал, что эти мутации были довольно редкими у наших предков около 40 000 лет назад, но затем распространялись все больше и больше на протяжении тысячелетий.

Зеберг утверждает, что количество женщин, которые унаследовали этот ген, примерно в десять раз больше, чем для большинства других неандертальских вариантов генов.

Но почему эта мутация неандертальского гена так распространена? Чтобы выяснить это, коллеги Зеберга изучили, что отличало носителей V660L во время беременности.

Оказалось, что женщины с неандертальским вариантом рецептора имеют меньше кровотечений на ранних сроках беременности, у них меньше выкидышей. Кроме того, как правило, в семьях носителей этих генных вариантов рождается больше детей.

"Результаты показывают, что неандертальский вариант рецептора оказывает благотворное влияние на фертильность, - говорит Зеберг. - Рецептор прогестерона - пример того, как выгодные генетические варианты, которые достались Homo Sapiens в результате смешивания с неандертальцами, могут оказывать влияние на современных людей".