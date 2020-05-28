Женщины усиливают свое влияние в МОК

А если вспомнить 2013 год, то, увидев только что опубликованные цифры, можно и ахнуть: тогда в комиссиях МОК работало всего 20 процентов женщин.

И уж совсем яркую картину наметившейся доминации женщин представляет из себя состав новой Координационной комиссии МОК по проведению IV Зимних Юношеских Олимпийских игр 2024 года в южнокорейской провинции Канвондо. Это первые Зимние Юношеские игры, которые примет азиатский континент. А в комиссии, следящей за подготовкой к соревнованиям, из шести членов - пять - женщины. А возглавляет ее первая китайская олимпийская чемпионка в скоростном беге на коньках на 1000 метров и член МОК Чжан Хун.

Приятно напомнить, что в МОК Россия представлена двумя россиянами - Шамилем Тарпищевым и Еленой Исинбаевой. Так что и наш вклад в гендерное равенство, к которому стремится Международный олимпийский комитет, вполне ощутим. Да и как не заметить такую красавицу, как Лена Исинбаева.