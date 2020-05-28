Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 156-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 13 мая 2020 года

Одобрен Советом Федерации 20 мая 2020 года

Статья 1

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2007, N 1, ст. 14; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 39, ст. 4542; 2010, N 31, ст. 4206; 2011, N 23, ст. 3263; N 50, ст. 7343; 2012, N 53, ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1646; 2014, N 30, ст. 4218, 4256, 4264; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3967; 2016, N 1, ст. 24; N 27, ст. 4288; 2017, N 1, ст. 10; N 31, ст. 4806; N 52, ст. 7939; 2018, N 1, ст. 69; N 15, ст. 2030; N 24, ст. 3401; N 32, ст. 5134; N 53, ст. 8484; 2019, N 22, ст. 2672; 2020, N 5, ст. 491) следующие изменения:

1) пункт 32 части 2 статьи 44 изложить в следующей редакции:

"32) принятие решений об использовании при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования системы или созданной на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации региональной информационной системы, используемой для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования (далее - региональная информационная система), при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме, а также иных информационных систем независимо от способа управления многоквартирным домом;";

2) в статье 471:

а) в части 1 слова "В случае принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решений, предусмотренных пунктами 32 - 34 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса, система" заменить словом "Система";

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Первое общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы проводится в порядке, установленном частями 2, 4 - 12 настоящей статьи, если иное не установлено настоящей частью, по инициативе собственника помещения в многоквартирном доме или лица, осуществляющего управление многоквартирным домом. В случае проведения первого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы инициатор проведения общего собрания осуществляет полномочия администратора общего собрания. Администратор общего собрания определяет с учетом требований частей 7 и 8 настоящей статьи порядок приема решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование на данном общем собрании, продолжительность голосования по вопросам повестки дня данного общего собрания. При этом для проведения последующих общих собраний в форме заочного голосования с использованием системы в повестку дня данного общего собрания обязательно включаются вопросы об определении администратора общего собрания, о порядке приема им сообщений о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, а также о продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы. Собственник помещения в многоквартирном доме вправе не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения первого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы представить лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, письменный отказ от проведения данного общего собрания. Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, обязано регистрировать такие отказы и не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения данного общего собрания представить их собственнику помещения в многоквартирном доме, по инициативе которого проводится первое общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы, или учесть отказы в случае, если данное общее собрание проводится по инициативе лица, осуществляющего управление многоквартирным домом. Первое общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы не может быть проведено в случае поступления лицу, осуществляющему полномочия администратора общего собрания, информации о наличии письменных отказов от проведения данного общего собрания собственников, обладающих более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.";

в) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: "При проведении первого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы не позднее чем за десять рабочих дней до даты проведения данного общего собрания лицо, осуществляющее полномочия администратора общего собрания, размещает в системе и направляет с использованием системы собственникам помещений в многоквартирном доме сообщение о проведении данного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и о порядке представления в соответствии с частью 21 настоящей статьи письменного отказа от проведения такого собрания, а также в формах, не связанных с использованием системы, размещает в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом) указанное сообщение и правила доступа к системе не зарегистрированных в ней собственников помещений в многоквартирном доме.";

г) в части 8 слова "не менее чем три дня и не более чем пять дней" заменить словами "не менее чем семь дней и не более чем шестьдесят дней";

д) дополнить частью 14 следующего содержания:

"14. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием региональной информационной системы проводится в порядке, сроки и с соблюдением требований, установленных настоящей статьей в отношении проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы, включая порядок проведения первого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы, при условии обеспечения размещения в системе в автоматизированном режиме сообщений о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решений, принятых общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, итогов голосования, протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, с учетом части 4 статьи 45, а также частей 3 и 4 статьи 46 настоящего Кодекса.";

3) часть 13 статьи 161 после слов "настоящей статьи открытый конкурс" дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного частью двадцать пятой статьи 73 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-I "О статусе столицы Российской Федерации".

Статья 2

Статью 73 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-I "О статусе столицы Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 19, ст. 683; Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 27, ст. 3938) дополнить частью двадцать пятой следующего содержания:

"В течение шестидесяти дней со дня выдачи в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, строительство которого осуществлялось в целях реализации программы реновации за счет средств бюджета города Москвы, Московского фонда реновации жилой застройки, высшим исполнительным органом государственной власти города Москвы определяется управляющая организация, осуществляющая управление данным домом. В случае, если доля города Москвы в праве общей собственности на общее имущество в таком многоквартирном доме составляет менее пятидесяти процентов, выбор способа управления многоквартирным домом, в том числе выбор управляющей организации, осуществляется в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 15; N 52, ст. 5597; 2006, N 27, ст. 2881; 2007, N 1, ст. 14; N 49, ст. 6071; 2009, N 19, ст. 2283; 2010, N 6, ст. 566; N 32, ст. 4298; 2011, N 23, ст. 3263; 2012, N 41, ст. 5524; N 53, ст. 7596; 2013, N 8, ст. 722; N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2866; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4218, 4256; 2015, N 9, ст. 1194; 2016, N 9, ст. 1168; N 27, ст. 4294; 2017, N 9, ст. 1274; N 27, ст. 3938; 2018, N 28, ст. 4155; 2019, N 18, ст. 2224; N 31, ст. 4426) следующие изменения:

1) статью 26 после слов "особенности обеспечения жилищных прав граждан в целях реновации жилищного фонда," дополнить словами "особенности управления многоквартирным домом, строительство которого осуществлялось в целях реновации,";

2) дополнить статьей 27 следующего содержания:

"Статья 27

Установить, что в 2020 году годовое общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, годовое общее собрание членов товарищества собственников жилья, предусмотренные в части 1 статьи 45 и части 11 статьи 146 Жилищного кодекса Российской Федерации, проводятся в срок до 1 января 2021 года. В случае, если в уставе жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива предусмотрено проведение годового общего собрания членов данных кооперативов в срок не позднее второго квартала года, следующего за отчетным годом, в 2020 году такое собрание проводится в срок до 1 января 2021 года.".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения части 14 статьи 471 Жилищного кодекса Российской Федерации в части размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в автоматизированном режиме информации применяются с момента обеспечения технической возможности такого размещения, которая должна быть обеспечена не позднее 1 июля 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин