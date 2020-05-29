Академики рассказали о главных угрозах в постковидном мире

Как сложатся взаимоотношения между странами в экономике, политике, в гуманитарных сферах после кризиса, вызванного пандемией COVID-19? Поймет ли мир, что это умирать можно в одиночку, а выживать, развиваться - только вместе? Об этом шла речь на первой онлайн-сессии "Примаковских чтений".

Ее организовали Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО РАН) и "Интерфакс".

Обратите внимание на Индонезию

Безусловно, отметил президент ИМЭМО РАН, академик РАН Александр Дынкин, есть страны, которые понесли большие имиджевые потери из-за пандемии. В первую очередь, это Китай и США. И у Штатов до сих пор нет глобального ответа на вызовы COVID-19.

Александр Дынкин наметил своеобразный план на будущее, как России выстраивать отношения с другими странами. Интересную и очень емкую формулу вывел академик для экономического диалога России и Китая: никогда против друг друга и не всегда вместе.

Похоже, нам предстоит дифференцировать сотрудничество с азиатскими партнерами. Кроме Китая и Индии Дынкин предложил обратить внимание на "нового восходящего гиганта" - Индонезию. Что касается культурной сферы, образования, то такие направления более перспективны для диалога с европейскими странами. Безопасность - это с США.

Новая биполярность

Самая опасная тенденция, которая наметилась сегодня, это "сползание к новой биполярности", предостерег руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН Алексей Арбатов.

По его мнению, Москва не будет одним из этих полюсов, как во времена СССР. Здесь займут позиции - Пекин и Вашингтон. Академик считает, что мир должен предотвратить появление "второй биполярности". Напомним, академик Евгений Примаков, в честь которого назван международный форум, был основоположником идеи многополярного мира, как самого перспективного и эффективного политического устройства.

На сессии прозвучал вопрос от "Российской газеты": "Если все-таки наступит эра второй биполярности, что может сделать Россия, чтобы влиять на ситуацию в мире? И есть у нас возможность не допустить "сползания к новой биполярности"?" На этот вопрос ответил главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов: "Формирование острого соперничества между Китаем и США - это не чья-то прихоть. И оно продолжится. Может быть, когда уйдет Трамп, что-то изменится. А у России есть прекрасная возможность не участвовать в этом. Не наша это война". Федор Лукьянов считает, что самое разумное - держать "благожелательный нейтралитет".

Студентов станет меньше

В послековидном мире произойдет серьезное сокращение международного студенческого обмена. Это мировой тренд, уверен ректор Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России, академик РАН Анатолий Торкунов.

Он сослался на исследования американских специалистов. Они прогнозируют падение обмена на 25 процентов. Это будет главный удар пандемии по гуманитарной сфере. И нам надо следить за этой ситуацией, чтобы вовремя принять меры.

В российском высшем образовании тоже ожидаются перемены, предупредил академик. И здесь тоже надо следить за ситуацией. Потому что от образования, воспитания новых элит зависит наше общее будущее.

Есть и более близкая угроза - социальное расслоение. О нем говорил ведущий онлайн-сессии, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Нельзя допустить, чтобы офлайн образование стало привилегией для более состоятельных людей. Это же касается и медицины.

О нефти и итальянских сумках

Не обошли участники сессии и традиционную тему нефтяной иглы. Так слезать с нее России и погодить?

Академик Дынкин произнес свою излюбленную фразу: "Многие страны мечтают на нее залезть!" В целом участники дискуссии согласились, что в обозримом будущем мир без углеводородов не обойдется, они будут играть решающую роль. Но, понятно, надо соблюдать разумный энергетический баланс.

И резкого отказа от нефти тоже не произойдет. А цены? Китайская экономика не собирается падать вечно. Как сказал Александр Дынкин, она начнет восстанавливаться первой. И спрос на энергоносители пойдет вверх.

Еще один вызов - потребительский спрос. Он будет восстанавливаться постепенно, предупредил Дынкин. Депозиты растут во всем мире, люди откладывают на черный день. "И когда откроются магазины, очередей за итальянским сумками не будет", - образно пояснил академик.