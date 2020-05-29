Анна Кузнецова представила доклад президенту и ответила на вопросы "Российской газеты".

Анна Юрьевна, по новому закону о детском уполномоченном вы представили первый доклад президенту. Но разве такие доклады не делались прежде?

Анна Кузнецова: Раньше мы делали отчет в произвольной форме, теперь это будет официальный документ, в котором сформулированы проблемы в детской сфере и предложения по их решению. Доклад основан на обращениях. Каждый год их количество, к сожалению, растет. В 2019 году в аппарат Уполномоченного поступило более 8,5 тысячи обращений, почти на четверть больше, чем в предыдущем.

Как выглядит рейтинг проблем и бед?

Анна Кузнецова: На первое место вышли просьбы о судебной защите (число таких обращений выросло на 37,1%). По закону о детском уполномоченном теперь мы можем выступать в судах. Следующая проблема - жилищные вопросы. Количество обращений снизилось впервые за многие годы. Третье место - право жить и воспитываться в семье. И это понятно: в последнее время к деятельности органов опеки и попечительства много нареканий. Мы об этом говорили, будем говорить и не прекратим настаивать на реформировании этой структуры. Право на образование, здесь тоже рост обращений почти на 30 процентов. И самый колоссальный рост среди обращений - охрана здоровья - почти в два раза!

Нажмите, чтобы открыть полный текст доклада

О чем говорят эти цифры?

Анна Кузнецова: О больших детских проблемах, которые предельно точно выявляют проблемы системы. Многие из них - на пересечении ведомственного функционала. В докладе мы предлагаем системные решения сразу нескольким ведомствам. За каждым вопросом я вижу лицо, имя и фамилию ребенка. Помните, как долго и мучительно мы работали над вывозом детей из Сирии? Это были бесконечные тревоги и переживания. И вот мы уже добрались до лагеря беженцев "Аль-Холь", мне звонят с поздравлениями (никому еще не удавалось забрать столько детей оттуда), но было такое напряжение, что отвечала всем: "Пока не посажу детей на борт нашего самолета, никаких поздравлений". Или возвращение в семью ребенка, которого по непонятным порой основаниям забрали, - и вот малыш дома, или ожидание решения суда по нашему делу… Все эти ключевые моменты проанализированы, и представлены предложения о том, как исправить ситуацию с опорой на наши мониторинги, анализ законодательства.

Анна Кузнецова: Моя личная позиция однозначная: "дистанционка" ни в коем случае не должна заменить традиционную форму образования

За последние месяцы - время изоляции - в аппарат детского уполномоченного поступило почти две тысячи обращений. Кто и на что жаловался?

Анна Кузнецова: Большинство вопросов было связано с получением выплат, льгот в связи с трудными жизненными ситуациями. Было много обращений от наших соотечественников с детьми, которые вовремя не смогли вернуться из-за рубежа на родину, многие из них, будучи там, потеряли работу в России. Начался рост коллективных обращений, их было очень много. Первыми стали обращаться мамы-одиночки, многодетные семьи. Например, мы получили письмо от мам Ставрополья, которые лишились заработка. Подписалось более ста человек. Было письмо из Новосибирска, под которым подписалось более 170 человек, люди не могли получить продуктовые наборы и компенсации. Я уверена: если бы люди были проинформированы, куда обращаться за помощью в регионе, не было бы обращений к нам.

В своих еженедельных обзорах вы рассказывали, что за помощью обращались и дети.

Анна Кузнецова: Детские сообщения - наша боль. Когда стали приходить коллективные обращения из детских домов в Татарстане и Воронеже, мы поняли - беда, написали письмо в рабочую группу Госсовета РФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции с просьбой уделить особое внимание детям в сиротских учреждениях. У таких историй нет готовых рецептов, с ними нужно работать осторожно, будто идешь по минному полю. Например, на время карантина ведомствами были приняты рекомендации по передаче детей в семьи. Какие-то регионы их исполнили, а какие-то, нет. Некоторые дети писали нам в отчаянии. Они жаловались на грубое отношение со стороны взрослых, невозможность наладить контакт с руководством и воспитателями. В связи с карантином детям запретили видеться с родными и близкими людьми, к которым они привыкли, но в некоторых случаях сделано это было грубо.

Когда дети полдня сидят перед компьютером, ни к чему хорошему это не приведет

Впереди лето. Что будет с детским отдыхом?

Анна Кузнецова: Летний отдых вызывает много тревог. Наши прошлогодние мониторинги подтверждают, что дети, которые остаются без присмотра, подвергаются рискам. За прошлое лето среди таких детей было более 500 погибших. Среди занятых - порядка 10. Но это не история о том, что 10 - это мало, а 500 - много. Неорганизованный досуг - это колоссальный риск для детей. Поэтому мы подготовили предложения по разработке специальной программы всеобщей занятости детей на лето, не только малышей, но и подростков. Ребятам должны быть доступны разные формы занятости - от ресурсов дополнительного образования до трудоустройства. Предложения направлены в правительство.

Мальчик из Мончегорска, избитый отчимом, подтверждение растущей домашней агрессии?

Анна Кузнецова: Не могу сказать, что у нас увеличилось число обращений, связанных с ужесточением ситуации внутри семьи. Помните Айшу из Ингушетии, Любочку из заваленной мусором квартиры (она, слава Богу, живет благополучно в приемной семье), мальчика, которого на гречку ставили, - это все до карантина случилось. Мальчик из Мончегорска - тоже не карантинная история. Над ним больше года издевались. И это про бездействие уполномоченных структур, а не про карантин! Еще два случая, где матери били своих детей, тоже не карантинные. Мамы - выпускницы детских домов, и эта история про постинтернатное сопровождение, о совершенствовании которого мы много говорили и отправляли в Госдуму свои предложения. Более того, если рассматривать случаи бытового насилия, статистика МВД говорит о 13-процентом снижении. Любое насилие отрицательно, но важно верно диагностировать заболевание, прежде чем его лечить. Нам хочется искать легких ответов: "карантин виноват!", но давайте искать истинные причины.

Накануне изоляции вы сказали, что карантин - это тест на человечность. Мы прошли этот тест?

Анна Кузнецова: Думаю, да. Посмотрите, как развернулось волонтерское движение. Разве это не тест на человечность? Наш Совет отцов ни на минуту не прекратил работу. Папы носили продукты, помогали многодетным семьям, пенсионерам, мамам-одиночкам. А сколько молодежи, не жалея себя, пошли в волонтеры. Разве это не вдохновляет?

У меня есть мой тихий угол. Во время переговоров я здесь закрываюсь

У вас шесть детей, как вы успеваете работать дома?

Анна Кузнецова: У меня есть мой тихий угол. Во время переговоров, записей видео или интервью я здесь закрываюсь. Порой приходится переписывать аудиосообщения, потому что в записи слышно, как кто-то кричит: "Ма-а-ма, Тимоша взял мою игрушку!". В нашей семье пришлось разделить полномочия - старшая дочь была за системного администратора, Даша следила за приходом домашних заданий для младшего, вместе готовили график занятий, чтоб четыре школьника и двое дошколят не мешали друг другу. Такая вот "семейная мобилизация". Ни о каких других задачах и речи не было. Каждый самоорганизовывался как мог. Даша, например, изобрела плакат, на котором написано: "Не входить, у меня урок!" в черно-красном цвете, так так малыши постоянно залетали к ней во время урока с разными вопросами. Она каждому объяснила, что значат эти черные буквы, обведенные красным (смеется). Я с вечера готовлю малышам раскраски, прописи, карандаши, делю на три кучки. Обязательно должны быть три красных карандаша, потому что не факт, что внезапно красный не понадобится всем сразу. И желательно одинаковых по длине (смеется). Дети уже свыклись с новым режимом и сами садятся вокруг стола, ожидая "заниматику" - так Тимоша называет наши занятия. Раскладываю им "заниматику", а сама работаю.

Когда верстался номер

Человек родился

Вечером 28 мая детский омбудсмен Анна Кузнецова родила седьмого ребенка - сына. Об этом она сама написала на своей странице в Instagram. "Вот это и случилось. Сегодня Новый Человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей теперь десять внуков. И это моя очень простая арифметика счастья", - сообщила Анна Кузнецова, выложив фото с малышом.