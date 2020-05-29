Антикризисный центр МЧС сменит статус

Знаменитый Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России скоро законодательно сменит статус.

Президентский законопроект о статусе Центра единогласно поддержали в Госдуме.

- Законопроектом вносятся изменения в части определения статуса Национального центра управления в кризисных ситуациях с подведомственного МЧС России учреждения на структурное подразделение центрального аппарата МЧС России, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Казалось бы маленькая поправка, но она позволит оптимизировать работу Центра.

Еще в октябре 2019 года Центр был ликвидирован как самостоятельное юридическое лицо и вошел в состав центрального аппарата МЧС. В ведомстве очень надеются, что теперь с приданием этим изменениям силы закона повысится эффективность управления в единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

В МЧС сообщили, что изменения вступят в силу после опубликования законопроекта "О внесении изменений в статью 41 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и статью 41 Федерального закона "О гражданской обороне".