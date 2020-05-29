Аршавин рассказал о сорвавшихся переходах в "Спартак" и "Барселону"

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин рассказал о том, что в начале карьеры он мог оказаться в "Спартаке". Он заявил об этом в эфире телеканала "Матч ТВ".

По словам Аршавина, переход в московский клуб сорвался из-за нежелания тогдашнего президента "Спартака" Андрея Червиченко переплачивать 50-60 тысяч евро.

"Не то чтобы я мечтал о "Спартаке", но на тот момент в "Зените" у меня были разборки с контрактом. И Тишков - он был тогда моим агентом - сказал: "Если хочешь, то "Спартак" заинтересован". Мы поехали встречаться с Червиченко в офисе клуба, но не договорились. Он пожалел 50-60 тысяч евро. Не жалею, что не перешел в "Спартак", - сказал Аршавин.

Также Андрей рассказал об интересе к нему со стороны "Барселоны" летом 2008 года. Тогда "Зенит" отказался отпускать своего лидера в каталонский клуб, но зимой 2009 года россиянин перешел в лондонский "Арсенал".

"Когда мной интересовалась "Барселона", "Зенит" якобы отправил им ответил, что они готовы обменять меня только на Месси. Не знаю, насколько это правда, но факт есть факт - меня не отпустили в "Барселону", - подчеркнул Аршавин.