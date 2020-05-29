Австрийский клуб лишили шести очков за нарушение социальной дистанции

Лидер чемпионата Австрии по футболу ЛАСК оштрафован на 75 тысяч евро и лишен шести очков за досрочное возвращение к общекомандным тренировкам. Такое решение приняло руководство австрийской Бундеслиги, сообщается на официальном сайте организации.

Ранее клубам было разрешено проводить тренировочные занятия в небольших группах. Однако ЛАСК приступил к общекомандным контактным занятиям. Это возмутило остальные команды: 11 из них выступили с заявлениями и осудили лидера первенства.

ЛАСК обвинили сразу по нескольким пунктам. Первое - в нарушении медицинского протокола, одобренного Бундеслигой. Второе - в получении преимущества перед остальными клубами из-за раннего начала тренировок.

К слову, за эти нарушения с ЛАСКа изначально должны были снять 12 очков, однако перед возобновлением чемпионата заработанные в чемпионате баллы делятся ровно на два. В течение двух недель клуб может опротестовать вердикт лиги.

Добавим, что до штрафа ЛАСК после 22 туров набрал 54 очка. После вычета команда сравнятся с "Зальцбургом", в активе которого 48 баллов.

Австрийское первенство, прерванное в июне из-за пандемии коронавируса, должно возобновиться 2 июня.