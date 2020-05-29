Белорусы стали больше потреблять молочных продуктов и мяса

Определенные изменения в рационе питания жителей Беларуси констатируют эксперты статистического комитета (Белстата), данные которого опубликованы 29 мая. Во-первых, жители почти десятимиллионной страны в первом квартале решили умерить свой традиционный аппетит к картофелю.

Зато статистика зафиксировала увеличение потребления молока и молочных продуктов на 300 граммов среднедушевого потребления. В первом квартале оно достигло 21,9 килограмма.

А еще жители Синеокой стали чаще употреблять в своем рационе мясо и мясные продукты. На человека в месяц, в среднем, приходится 6,4 кг животноводческой продукции. Правда, возрос в республике спрос и на кондитерские изделия и сахар, а вот потребление рыбы и рыбопродуктов сократилось на 100 граммов, составив 1,2 кг в месяц.

Белстат подтверждает, что население по-прежнему ежемесячно съедает 6,7 кг хлеба, 900 граммов растительных жиров, 19 яиц, 6,5 кг овощей и бахчевых, 6,3 кг фруктов и ягод.

Что касается остального набора продуктовой корзины, то в ней заметных перемен в этом году не произошло, хотя в выборочном обследовании домашних хозяйств не учитывались изделия, которые были востребованы в объектах общепита.