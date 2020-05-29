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29.05.2020 20:00
Рубрика: Власть

Бесплатного адвоката получат обвиняемые при угрозе административного ареста

Текст: Владислав Куликов
В министерстве юстиции России сообщили, что в ближайшее время на обсуждение будет вынесен проект Процессуального КоАП. В частности, предлагается гарантировать гражданину, которому грозит административный арест, право на бесплатного адвоката. В таком случае адвоката мог бы получить, например, водитель, которого обвиняют в оставлении места ДТП.

"Согласно пункту 5.2.3 Концепции нового КоАП требуется рассмотреть вопрос об обязательном участии адвоката в производстве по отдельным делам об административных правонарушениях, в частности, по которым предусмотрена возможность применения наказания в виде административного ареста, для оказания квалифицированной юридической помощи, гарантированной статьей 48 Конституции Российской Федерации, - пояснили в ведомстве. - При этом в случаях, когда у лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, нет адвоката, а его участие в деле является обязательным, участие адвоката могло бы обеспечиваться путем его назначения по аналогии с тем, как это предусмотрено статьей 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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В связи с этим в проекте Процессуального КоАП предлагается закрепить возможность оказания квалифицированной юридической помощи бесплатно в случаях, когда за совершение административного правонарушения может быть назначено административное наказание в виде административного ареста.

"В указанных случаях по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ему может быть назначен адвокат, оплата труда которого будет осуществляться за счет бюджетных средств, - рассказывают в ведомстве. - Следует отметить, что установление возможности предоставления бесплатной юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, необходимо в целях реализации постановления Европейского Суда по правам человека от 19 ноября 2015 г. по делу "Михайлова против Российской Федерации" (Mikhailova v. Russia), что отражено в докладе Правительства Российской Федерации о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2018 год".

"О необходимости обязательного участия адвоката в случаях применения к гражданам административного задержания говорили давно. Это общемировая практика и четко выраженная позиция Европейского суда, - сказал "РГ" вице-президент Федеральной палаты адвокатов Михаил Толчеев. - Административные правонарушения по своей природе сходны с уголовно-наказуемыми, но представляют меньшую опасность. Не во всех нормативных системах есть разграничение на уголовно-наказуемые и административно-наказуемые деяния. Поэтому не с этим связывается право на предоставление помощи адвоката. Возможность получения квалифицированной юридической помощи должна быть реально обеспечена в тех случаях, когда человеку самостоятельно этот вопрос решить затруднительно. Когда он лишен свободы действовать по своему усмотрению, будучи подвергнут административному задержанию".

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Государство, продолжает вице-президент ФПА, в лице профессиональных юристов предъявляет публичное обвинение в совершении правонарушения, пусть и административного характера. "В такой ситуации человек должен иметь реальную, а не декларативную возможность защищаться от такого обвинения с помощью профессионала, - говорит Михаил Толчеев. - Цели публичного преследования не должны решаться за счет того, что человек не имеет возможности пригласить адвоката и в этой ситуации, его право на защиту должно быть обеспечено. Административное задержание возможно по правонарушениям, мерой ответственности за которые может выступать административный арест. То есть принудительное кратковременное лишение лица свободы. Эта категория дел наиболее близка к преступлениям. Обвинение в их совершении от лица государства должно предполагать возможность получения квалифицированной юридической помощи вне зависимости от того, есть ли у человека объективная возможность ее получить. В отсутствие такой возможности - эта гарантия должна быть реализована за счет государства".

Ранее стало известно, что министр юстиции России Константин Чуйченко предложил провести повторное обсуждение проектов КоАП и Процессуального КоАП.

Власть Право Административное право Правительство Минюст

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