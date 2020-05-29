"Би-2" выпустили новый сингл "Депрессия"

Музыканты продолжают представлять песни и видео для диска, релиз которого планируется на начало 2021 года. В новой "Депрессии", музыка и текст которой были сочинены еще осенью 2019 года, есть и "пророческие" строчки: "выйдем из дома из безнадежной депрессии, как же давно нам не было вместе так весело". Сегодня они зазвучат особенно актуально - в канун ослабления во многих российских регионах ограничительных мер, вызванных пандемией…

Помимо "Депрессии", на EP собраны еще несколько треков. Это караоке-версия песни, а также три ремикса на нее, сделанные Антоном Севидовым из Tesla Boy, сайд-проектом Шуры Би-2 "Куртки Кобейна" и нью-йоркским композитором, продюсером и музыкантом Эллиотом Моссом.

Новое видео снимали во время карантина, пока каждый музыкант находился у себя дома. Поэтому режиссеру из Казахстана Максу Шишкину пришлось немало потрудиться, да и проявить смекалку. Прежде он снимал для группы клип на еще одну новую песню - "Пекло". И теперь сделал все "на отлично". Хотя вначале "Би-2" планировали снимать совсем другое видео…

Об этом рассказал теперь Шура Би-2:

- Да, изначально мы планировали снимать другой клип - танцевальный с труппой из всемирно известного Нидерландского танцевального театра (NDT) и танцором, хореографом Лука Тессарини, но пандемия спутала все наши планы. Мы придумали первый в истории настоящий клип, снятый в полной самоизоляции, то есть снимали всех музыкантов отдельно.

О том, как удалось решить эту проблему, поведал уже Лева Би-2:

- Надо было как-то выходить из положения, поэтому решили делать анимацию, но не компьютерную, а руками. Это передает настроение людей: возникло свободное время для творчества, многие начали делать что-то своими руками. Макс предложил идею, показал технику, в которой будет всё исполнено, и мы согласились.

Кстати

Режиссер Макс Шишкин и его постоянный продюсер Алия Косаева, планируя кукольную анимацию и бумажные декорации, поставили художникам в Алма-Ате разные задачи. После чего те рисовали и отправляли им свои работы по Skype или Whatsapp, а потом Шишкин по этим же сервисам и режиссировал клип "Депрессия".