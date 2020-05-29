Бизнес рассказал о проблемах при переходе на "удаленку"

После двух месяцев удаленной работы компании признают, что процесс перехода на дистанционное взаимодействие и с сотрудниками, и с клиентами не был гладким.

Причем чаще подводили не технические системы, а психологическая неготовность многих людей работать из дома. К такому выводу пришли участники онлайн-конференции "DigitalRemoteOffice: цифровые платформы и сервисы для дистанционной работы".

Эксперты выделили три основных направления, на которые необходимо обратить внимание при переводе сотрудников на "удаленку". Это обеспечение безопасного доступа к ИТ-инфраструктуре, удаленный контроль работы и взаимодействие с сотрудниками. Последнему в нынешних условиях стоит уделять особое внимание: только письменных коммуникаций недостаточно, нужно общаться и по телефону, и по видеосвязи. Эффективно работать из дома многим мешают бытовые аспекты. У одного за стенкой идет ремонт, у другого нет возможности уединиться и изолироваться от семьи. А кто-то психологически не готов работать из дома, не может себя организовать и заставить что-то делать. Таким людям стоит обеспечить возможность бывать в офисе, советуют эксперты.

Но не только работодатели, но и сами сотрудники должны позаботиться о том, чтобы эффективность работы на "удаленке" не снизилась. "Надо составить план работы на день, организовать рабочее место, сменить пижаму на рабочую одежду, отправить родных в другую комнату, не отвлекаться на соцсети и другие развлечения, делать свою работу. Только когда у тебя есть структурированный план работы на день, ты будешь его нормально выполнять", - отметил основатель биржи удаленной работы Freelance.ruКирилл Аношин. При этом он подчеркнул, что нужно предусмотреть и перерывы в работе, и выходные, отдыхать по вечерам.

Технические сложности при переходе на "удаленку" тоже есть. Например, возросло количество видеоконференций, периодически возникают сложности с "картинкой" и качеством звука, рассказал директор по облачным технологиям CDNvideo Андрей Листопад. Многие сотрудники работают из дома на собственных ноутбуках - обслуживать эти устройства в удаленном формате сложнее, чем в офисе, когда ИТ-специалист может подойти к любому работнику и посмотреть, в чем проблема.

Наконец, не у всех дома стабильно работает интернет. Даже у ИТ-специалистов - один из экспертов конференции, например, по этой причине участвовал в ней из собственного автомобиля. Но технические проблемы, в отличие от психологических, решить легче. ИТ-компании предлагают множество решений, чтобы облегчить бизнесу переход на "удаленку". Среди них корпоративные мессенджеры, к которым подключена база сотрудников компании - можно легко найти нужного человека и тут же ему написать. Или приложения, заменяющие сложную в настройке виртуальную АТС. Через такое приложение можно за 10-15 минут выбрать и купить городской номер, разместить его на корпоративном сайте или в справочниках и начать принимать звонки. С помощью приложения можно также отслеживать пропущенные звонки, перезванивать и так далее. Еще один полезный инструмент - профессиональный конструктор голосовых роботов, с его помощью можно быстро собрать практически любой сценарий разговора.

Разработчики подобных решений рассказали, что рабочий день на "удаленке" увеличился - звонки теперь начинаются раньше и заканчиваются позже, чем до пандемии. Это связано с тем, что люди не спускаются в метро и не тратят время на дорогу.

Отдельной темой онлайн-конференции стало обсуждение перспектив фрилансеров. Часть экспертов полагают, что после пандемии компании будут передавать больше функций внештатным работникам, потому что с ним проще работать, они дешевле, поэтому можно сэкономить деньги и потратить их на что-то другое. Другие убеждены, что бизнес должен опираться на своих сотрудников. "У нас был опыт работы с фрилансерами и удаленными командами. Для нас головная боль - именно такая работа", - рассказал вице-президент по коммерческим ИТ-системам UtairАртем Шевченко. Чтобы фрилансер работал эффективно, по его словам, необходим очень высокий уровень структурирования задач. К тому же, внештатному сотруднику нужно время, чтобы разобраться в конкретном бизнесе или проекте. Внутренний же сотрудник уже все знает и понимает. "Свой сотрудник - твоя ценность, и этот тренд будет только усиливаться", - считает Шевченко.

Он также обратил внимание на то, что у сотрудников должны быть максимально востребованные на рынке навыки - условно говоря, все должны уметь работать в Excel и знать иностранный язык. Чем больше у компании сотрудников с универсальными навыками, тем она сильнее. Кирилл Аношин из Freelance.ru согласился с тем, что на фрилансне стоит отдавать глобальные процессы, но какие-то точечные задачи он вполне может решить.По его словам, проблемы с внештатными сотрудниками часто в неправильной постановке задач и перекладывании ответственности за их выполнение. Нужно работать с фрилансерами очень взвешенно и аккуратно, считает эксперт.

Как изменится рынок труда после пандемии, пока прогнозировать трудно, полагают эксперты. Тем более что многие компании уже сегодня готовятся ко второй волне распространения нового коронавируса осенью. То, что мир поменяется, очевидно, но никто пока не понимает, как именно. Не готовы компании и сказать, сколько сотрудников они оставят на "удаленке" после отмены ограничений. Многим придется искать новую работу, а в плюсе окажутся ИТ-специалисты - их востребованность будет только возрастать. Умрут многие стартапы, которые были начаты до кризиса, потому что их место в новой реальности неочевидно. Зато появятся другие, которые предложат востребованные сейчас технологии и продукты.

Что можно сказать наверняка, так это что очень востребованными становятся так называемые "мягкие навыки" - умение выстраивать командную работу, вести переговоры и договариваться, готовность принимать решения и нести за них ответственность, эмоциональный интеллект (это как раз про умение войти в положение сотрудника, у которого за стенкой ремонт). Еще в 2015 году исследование Гарвардского университета, Фонда Карнеги и Исследовательского центра университета Стэнфорда доказало, что от "твердых навыков" (умения готовить для повара и лечить людей - для врача) зависит только 15% успеха человека в профессии. 85% успеха - это "мягкие навыки".

Вот и сегодня готовность слышать людей, умение общаться, лидерские качества выходят на первый план. Выигрывают те компании, руководители которых обладают эмоциональным интеллектом и умеют сплотить вокруг себя людей. Люди - это основной капитал и основная ценность бизнеса, независимо от того, удаленно он работает или нет, заключили эксперты.