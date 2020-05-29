Бутылку старейшего коньяка продали за 144 тысячи долларов

Редкий лот аукциона Sotheby's. Ценителям винтажных напитков предложили коньяк Gautier 1762 года. Предварительно его стоимость эксперты оценивали от 80 тысяч до 160 тысяч фунтов стерлингов. Представители аукционного дома рассказали, что коньяк был разлит по бутылкам в 1840-х годах.

"Бутылка емкостью 0,7 литра, известная знатокам под названием "Большой брат" и являющаяся составляющей коньячного "трио", ушла на олнайн-торгах за 144 тысячи долларов", - со ссылкой на аукционный дом пишет РИА Новости.

Покупателем раритета стал житель Азии. Семья, которой ранее принадлежали все три бутылки, предпочла сохранить анонимность. Сообщается, что самая маленькая бутылка этой серии под называнием "Сестричка" сейчас выставляется в винодельческом доме Gautier на родине напитка в городе Коньяк. Бутылку средней емкости "Маленький брат" шесть лет назад продали на торгах в Нью-Йорке за 48 тысяч фунтов.