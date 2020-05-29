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29.05.2020 17:43
Рубрика: Экономика

ЦБ актуализировал стресс-тесты для НПФ с учетом коронавируса

Текст: Светлана Ментюкова

С 29 мая Центральный Банк (ЦБ) России обновил сценарии обязательного стресс-тестирования Негосударственных пенсионных фондов (НПФ), с учетом изменения ситуации в экономике, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и волатильностью на мировых финансовых рынках. Сообщает пресс-служба регулятора.

"Новые сценарии по сравнению с предыдущими предполагают более короткий период роста доходностей ОФЗ, близкий по масштабу рост спреда корпоративных облигаций, но на меньшем промежутке времени, менее существенное снижение индекса Московской Биржи - до уровня минимальных значений в марте 2020 года с дальнейшим восстановлением", - говорится в сообщении ЦБ.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Там также говорится, что в новых сценариях приближены периоды роста вероятностей дефолта активов, что отражает возможное ухудшение финансового состояния компаний с начала года. Кроме того, для ипотечных ценных бумаг добавлена возможность учета рейтингов по национальной шкале сектора структурного финансирования агентств "Эксперт РА" и АКРА.

Как ранее заявляли в ЦБ, после публикации нового сценария будет проведена оценка финансовой устойчивости всех фондов уже с учетом оказанных Банком России мер поддержки, предпринятых из-за пандемии, которыми фонды воспользуются к моменту проведения стресс-тестов по новому сценарию.

Напомним, что обязательные стресс-тесты портфелей пенсионных средств НПФ введены для оценки финансовой устойчивости фондов к негативным событиям расчете на пять лет. Для прохождения стресс-теста НПФ должен продемонстрировать способность исполнить

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