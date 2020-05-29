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29.05.2020 22:06
Рубрика: Спорт

Чемпионат мира по скалолазанию перенесли на 2021 год

Текст: Дмитрий Ключевский

Из-за пандемии COVID-19 турнир, который должен был пройти с 23 по 31 августа 2020 года в Воронеже, перенесен на следующий год.

Непростое решение было принято Международной федерацией спортивного скалолазания и Федерацией скалолазания России. Это неизбежный результат пандемии COVID-19, которая уже вынудила IFSC отложить или отменить многие международные соревнования.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Первенство мира проходит ежегодно. Оно является одним из самых важных соревнований IFSC и одним из самых сложных для организации из-за большого количества участников. Благодаря готовности, проявленной Федерацией скалолазания России, турнир 2021 года решено провести в России. Точные даты пока что не определены.

Ранее интерес к Первенству мира 2021 года проявляла федерация скалолазания США. Однако после договоренности, достигнутой между IFSC и ФСР, они приняли предложение международной федерации организовать ПМ в 2022 году.

Напомним, что Первенство мира по скалолазанию Россия примет в четвертый раз. Предыдущие турниры проходили в Москве. Например, в 2018 году ФСР подставила плечо всему мировому скалолазанию. После позднего отказа Канады турнир был под угрозой срыва, но российская сторона вызвалась организовать Первенство мира в кратчайшие сроки и с успехом это сделала.

Прямая речь

Дмитрий Бычков, президент ФСР:

- Мы с нетерпением ждали встречи с юными скалолазами всего мира в Воронеже в августе 2020 года. И мы обязательно встретимся, но уже в следующем году. Было принято трудное решение. Уверен: все понимают, что оно было правильным. Мы знаем, что благодаря Первенству Европы 2019 года Воронеж полюбился многим людям. За минувшие семь месяцев арена, на которой проводились соревнования, и сам город стали еще лучше. Приезжайте в 2021 году и убедитесь в этом сами!

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