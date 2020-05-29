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29.05.2020 11:31
Рубрика: Культура

Читатели впервые сами выберут лучший детектив

Текст: Наталья Лебедева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Читатели смогут выбрать лучший детектив. Первая премия в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино "Русский детектив" закончила прием заявок и 10 июня объявит о старте народного голосования.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
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"Народное голосование пройдет на книжном рекомендательном сервисе LiveLib с 10 июня по 20 августа. По итогам будет сформирован шорт-лист премии и определен победитель в номинации "Выбор читателей", - рассказывают организаторы.

По их словам, они получили 310 заявок, среди которых 125 бумажных книг и 183 электронных. Лонг-лист будет опубликован на сайте премии. Победителей определят в 10 номинациях: "Преступление и наказание - Детектив года", "Автор года", "Открытие года", "Вклад в развитие жанра", "Выбор читателей", "Лучший иностранный детектив", "Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив", "Лучший фильм в жанре детектив", "Дебют года", "Детский детектив".

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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Вместе с читателями лучших будет определять профессиональное жюри: японский писатель, дизайнер и астролог Содзи Симада, одна из самых знаменитых писательниц в жанре детектива Александра Маринина, директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда, главный редактор телеканала "Русский детектив" Екатерина Ефанова, ученый-криминолог, писатель и заслуженный юрист РФ Данил Корецкий и многие другие.

Побороться, особенно начинающим авторам, есть за что: произведение победителя в номинации "Дебют года" будет опубликовано издательской группой "Эксмо-АСТ". А РГБ обещает особо ценный приз победителю в номинации "Вклад в развитие жанра".

Культура Литература

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