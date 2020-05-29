Данные минобороны Японии могли попасть к хакерам

Данные министерства обороны Японии могли попасть в руки хакеров в результате взлома сингапурского сервера компании Nippon Telegraph and Telecom Communications. Об этом сообщает газета "Никкэй симбун".

Злоумышленники по всей видимости заполучили информацию о коммуникационных сетях Сил самообороны Японии. В общей сложности хакеры похитили более 100 файлов различного характера. Речь идет в том числе о сведениях, которые касаются коммуникационного оборудования объекта морских сил самообороны в Йокосуке и линий связи десяти мест дислокации японских военнослужащих.

В настоящее время представители оборонного ведомства проводят собственное расследование случившегося.

В Nippon Telegraph and Telecom Communications заявили, что в результате происшествия преступники с большой долей вероятности получили несанкционированный доступ к информации о 621 компании-клиенте.