Дату голосования по Конституции назначат с учетом мнения Минздрава

Председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Павел Крашенинников дал разъяснения на тему возможной даты голосования по поправкам в Конституцию.

Парламентарий в комментарии "Интерфаксу" напомнил, что в самом законе об изменениях в Конституции есть указание по этому поводу. А именно, после указа президента РФ о дате голосования должно пройти не менее 30 дней до самого голосования.

Этот срок, отметил он, должен соблюдаться в любом случае, несмотря на то, что ранее - 17 марта - указ о проведении голосования был издан президентом, но само голосование из-за пандемии коронавируса не состоялось.

Окончательную дату, отметил он, назначат с учетом рекомендаций руководства системы здравоохранения.