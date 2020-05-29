Детский омбудсмен Анна Кузнецова представила свой первый доклад президенту

Ежегодный доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка (далее - Доклад) подготовлен в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона № 501-ФЗ "Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 501-ФЗ). В Докладе отражены результаты деятельности Уполномоченного в 2019 году, оценка соблюдения прав и законных интересов детей в Российской Федерации, а также представлены предложения о совершенствовании их правового положения.

У российских детей есть надежная защита. Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка

Реализация прав несовершеннолетних граждан в Российской Федерации обеспечивается системой государственных гарантий, важнейшим элементом которой является институт уполномоченных по правам ребенка. Последовательно принятые Указ Президента Российской Федерации от 01.09.2009 № 986 "Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка" и Федеральный закон № 501-ФЗ, в соответствии с которым внесены дополнения, изменения в региональные нормативные правовые акты, что позволило обеспечить совершенствование госмер защиты прав и интересов семьи и ребенка.

С целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетних как на региональном, так и на федеральном уровнях, выстроено эффективное взаимодействие с органами государственной власти и правоохранительными структурами. Широко развернуто взаимодействие с общественными организациями в рамках консультативно-совещательных органов: общественные и экспертные советы, детские общественные советы, "Советы отцов". В рамках реализации долгосрочных проектов и акций, направленных на защиту законных прав и интересов детей, профилактики нарушений в этой сфере, решения иных задач в сфере детства на постоянной основе осуществляется сотрудничество с "Молодежкой ОНФ", Всероссийским военно-патриотическим общественным движением "ЮНАРМИЯ", Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией "Российское движение школьников", Ассоциацией организаций по защите семьи, благотворительными фондами помощи детям и родительским сообществом.

В 2019 году Уполномоченный в приоритетном порядке принимал меры по сохранению традиционных семейных ценностей, развитию в регионах детской паллиативной помощи, дополнительного образования, созданию позитивного контента для подростков, организации качественного питания в образовательных организациях, обеспечению детской безопасности, в том числе в летний период, помощи семьям с детьми в тяжелой жизненной ситуации, а также детям группы риска и несовершеннолетним в учреждениях ФСИН России, становлению наставничества и постинтернатного сопровождения выпускников детских домов и интернатов, патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

В Докладе отражена информация о деятельности Уполномоченного по разрешению указанных ключевых проблем, в том числе в свете выработки эффективных алгоритмов действий и законодательных инициатив на современные вызовы в сфере детства, такие как деструктивный контент в информационном пространстве, жестокость в подростковой среде, рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе с использованием сети Интернет, дети в зонах вооруженных конфликтов, вовлечение подростков в протестные акции и митинги.

Первый раздел Доклада рассказывает об основных направлениях деятельности Уполномоченного, призванных максимально эффективно реагировать как при работе над конкретным случаем, так и вырабатывать системные меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, а также оказанию помощи семьям с детьми, среди них работа с обращениями граждан в защиту прав несовершеннолетних, в частности, по возвращению российских детей из зон вооруженных конфликтов на территории Республики Ирак и Сирийской Арабской Республики.

Детальный анализ обращений, их динамики в сопоставлении с данными мониторингов, проведенных проверок, статистики федеральных ведомств позволили Уполномоченному выделить ряд наиболее острых вопросов, которые требуют скорейшего разрешения, принятия точных и эффективных мер. Совместно с уполномоченными в субъектах РФ, представителями органов государственной власти, правоохранительных структур, общественных организаций, экспертов в различных сферах деятельности были выработаны соответствующие предложения о принятии нормативно-правовых актов, а также предложения, направленные на совершенствование государственной политики по защите семьи, материнства, отцовства и детства в Российской Федерации. Помимо этого, в 2019 году Уполномоченным было рассмотрено свыше 140 законопроектов, нормативно-правовых актов и инициатив по совершенствованию законодательства, на 70 законопроектов даны соответствующие заключения.

Особое внимание Уполномоченного уделено вопросам охраны детского здоровья - доступности и качеству диагностики и оказываемой медицинской помощи, бесперебойному обеспечению лекарственными препаратами и лечебным питанием, в том числе в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Часть предложений Уполномоченного уже были учтены при разработке соответствующих законов и нормативно-правовых актов (правовое регулирование в сфере оказания паллиативной помощи детям, соблюдение прав детей, страдающих инсулинозависимым диабетом). Вместе с тем некоторые вопросы в сфере охраны здоровья по-прежнему являются острыми и ждут своего решения (обеспечение лекарственными препаратами детей с орфанными заболеваниями, доступность неинвазивных альтернативных методов туберкулинодиагностики, совершенствование организации и проведения диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и другие).

Значимое место в деятельности Уполномоченного занимают вопросы, связанные с детской безопасностью, в частности профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних, профилактика чрезвычайных происшествий в общеобразовательных организациях, меры, направленные на совершенствование информационной безопасности, развитие и продвижение детского созидательного контента, увеличение охвата детей организованными формами отдыха и дополнительной занятости. Решение вопросов безопасности требует консолидации усилий как законодателей, правоохранительных органов, профильных министерств и ведомств, так и общественных организаций, экспертного сообщества, СМИ.

В 2019 году приняты меры в защиту более 1 тыс. воспитанников детских домов-интернатов, в интересах более 5,5 млн детей проведена работа по предупреждению и устранению нарушений, выявленных в ходе мониторинга организации питания в образовательных учреждениях.

Проведенные инспекционные проверки в регионах, работа в рамках Экспертного и Общественного советов, участие в рабочих группах и комиссиях органов государственной власти позволили Уполномоченному сформировать комплекс мер по различным направлениям деятельности. Ряд предложений уже нашли отражение в соответствующих документах и реализуются. Так, например, Постановлением Правительства РФ на Росмолодежь возложены функции по мониторингу распространения информации в сети Интернет, склоняющей детей к действиям, представляющим угрозу для их жизни. Кроме того, внесены изменения в Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Вместе с тем часть предложений находится в проработке, и Уполномоченный продолжит добиваться их принятия. В частности, необходимо совершенствовать механизмы борьбы с преступлениями, совершаемыми в отношении несовершеннолетних, нуждается в разработке алгоритм выявления несовершеннолетних - участников запрещенных групп и последующей профилактической работы с ними, необходимо также принятие дополнительных мер, направленных на развитие позитивного контента для детей.

Блок важнейших вопросов по защите прав детей касается социальной сферы - меры поддержки семей с детьми, в том числе многодетных и семей, воспитывающих детей-инвалидов. С целью создания благоприятных демографических условий Уполномоченный считает необходимым выстроить эффективную систему поддержки многодетных семей, в этой связи важную роль играет принятие федерального закона "О правовом положении многодетных семей в Российской Федерации", в разработке которого Уполномоченный принимал непосредственное участие.

В зоне особого внимания Уполномоченного - соблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Уполномоченным разработан и апробирован проект "Качество детства", которому предшествовала серьезная аналитическая работа с привлечением общественных организаций, экспертного сообщества и профильных ведомств. Инициатива призвана повысить качество и эффективность государственного управления в сфере детства в субъектах Российской Федерации. Создание новой модели оценки актуального состояния этой деятельности в регионах с использованием цифровых технологий, различных параметров статистических данных, организация обратной связи от родительского сообщества о качестве и доступности инфраструктуры детства позволит органам власти своевременно принимать управленческие решения в сфере поддержки института семьи, материнства, отцовства и детства. Главная задача "Качества детства" - не выстроить рейтинг детского благополучия регионов, а выявить слабые звенья в сфере детской политики и помочь субъектам Российской Федерации найти наиболее эффективные решения.

Второй раздел полностью посвящен правоприменительной деятельности Уполномоченного по защите основных прав и законных интересов ребенка в основных сферах его жизнедеятельности.

Кроме того, по каждому из этих направлений Уполномоченным выработаны и изложены рекомендации органам исполнительной власти Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов РФ, и субъектам права законодательной инициативы, направленные на улучшение положения российских детей. •

Нажмите, чтобы открыть полный текст доклада

Работа с обращениями граждан

Количество обращений граждан в адрес Уполномоченного в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось на 27,2%. На 28,2% выросло число граждан, принятых на личном приеме Уполномоченным и сотрудниками его аппарата. Оперативному информированию о нарушениях прав ребенка и незамедлительному принятию мер для их восстановления способствовало увеличение на 54,0% числа обращений, поступивших по электронной почте. Информированности о проблемах в сфере детства дополнительно способствовал ежедневный мониторинг социальных сетей и материалов в СМИ, благодаря этому количество инициированных Уполномоченным проверок по случаям нарушений прав детей и семей с детьми увеличилось в 5 раз.

Основную категорию заявителей традиционно составляют родители, количество их обращений увеличилось на 18,6%, от иных родственников ребенка - выросло на 22,9%. Отмечен рост на 6,7% числа обращений от многодетных семей. Самую малочисленную, но вместе с тем важнейшую категорию заявителей составляют сами дети, количество их обращений сократилось на 26,1%, они затрагивают в основном семейные отношения и вопросы образования.

Особое внимание уделяется семьям, принявшим на воспитание детей. Число обращений приемных родителей увеличилось на 3,1%, они касаются социального обеспечения опекаемых детей, защиты их жилищных прав, охраны здоровья и получения образования. На 7,1% больше поступило обращений от лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Родителей данной категории волнуют проблемы жизнеустройства их детей, общения с ними, если они находятся в замещающих семьях, а также вопросы образования, охраны здоровья и социального обеспечения детей.

Количество коллективных обращений граждан в защиту прав несовершеннолетних выросло на 8,9%, в их числе - реализация прав в сфере образования и охраны здоровья. Кроме того, к Уполномоченному обращаются общественные организации и фонды, число таких обращений увеличилось на 27,0%, в частности по вопросам проживания тяжелобольных детей, получающих лечение не по месту их регистрации.

В 2019 году депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в адрес Уполномоченного направили 91 обращение граждан в защиту прав несовершеннолетних. Как правило, указанные проблемы требовали принятия комплексных мер на основе межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти.

Обращения поступали из всех субъектов РФ, но больше всего из Москвы (20,5%), Московской области (9,1%), Краснодарского края (5,0%), Приморского края (2,8%), Санкт-Петербурга (2,8%), Ростовской области (2,2%), Свердловской области (2,2%), Красноярского края (1,6%), Республики Башкортостан (1,6%), Челябинской области (1,5%).

Количество обращений по жилищным вопросам в 2019 году, несмотря на снижение на 4,3%, остается по-прежнему значительным. Как правило, они связаны с трудностями реализации права на жилище многодетными семьями, детьми-инвалидами, в том числе страдающими тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, а также лицами из числа детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей.

Семейные споры о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей, осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, устранение препятствий к общению с ребенком его близких родственников, возврат родителям (иным законным представителям) ребенка от любых лиц, удерживающих его у себя не на основании закона или судебного решения и иные семейные проблемы обусловили рост на 22,9% обращений на действия (бездействие) органов опеки и попечительства.

В 2019 году на 37,1% выросло количество обращений по вопросам судебной защиты и оказания квалифицированной юридической помощи. Граждане обжаловали решения судов, по их мнению, не отвечающие интересам несовершеннолетних.

В ряде случаев Уполномоченный в ходе реализации возложенных на него задач по собственной инициативе участвовал в судебных разбирательствах по гражданским делам, давал заключения в целях защиты прав и законных интересов детей.

Также отмечен рост на 29,5% обращений граждан по проблемам в сфере образования, среди основных вопросов - доступность дошкольного образования, нехватка мест в общеобразовательных организациях, особенно при зачислении ребенка в первый класс, образование детей с особыми потребностями, а также конфликтные ситуации между участниками образовательного процесса, неудовлетворительное состояние пешеходных и автомобильных дорог у образовательных организаций.

На 19,3% увеличилось количество обращений по вопросам социального обеспечения несовершеннолетних. В частности, многодетные семьи жаловались на отказы в социальных выплатах в связи со сменой места жительства.

Также сообщалось о нарушениях прав детей-инвалидов на государственную помощь в виде набора социальных услуг, а также при реализации права на материнский (семейный) капитал лицами, приобретшими гражданство Российской Федерации после рождения в семье второго и последующих детей.

Особую обеспокоенность вызывает рост на 87,9% обращений граждан в сфере охраны здоровья несовершеннолетних. Законные представители жаловались на то, что дети вовремя не получали необходимые им препараты, включая незарегистрированные на территории РФ лекарства, на замену оригинальных лекарств дженериками, трудности прохождения медико-социальной экспертизы, качество предоставления медицинской помощи в регионе, в том числе медицинское сопровождение детей с орфанными заболеваниями. В России в 2013 году насчитывалось порядка 5,5 тыс. детей с редкими заболеваниями, а в 2019-м - уже 7,5 тыс.

В 2019 году в 2,6 раза выросло количество обращений в сфере отдыха и оздоровления несовершеннолетних, среди которых - жалобы на отказы в предоставлении детям путевок, нарушения условий пребывания и перевозок детей к местам отдыха.

Родители также обращались по вопросам качества оказания в регионах паллиативной медицинской помощи детям. Кроме того, на 64,4% возросло количество обращений по вопросам получения несовершеннолетними гражданства РФ, паспортизации, въезда и выезда из России, а также защиты от перемещения и удержания на территории иностранного государства.

Число положительных решений по результатам рассмотрения обращений в адрес Уполномоченного увеличилось в 2,2 раза, в результате реальную помощь получили многодетные семьи, несовершеннолетние, приемные родители, принявшие детей на воспитание в семью, выпускники детских домов, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также семьи военнослужащих.

Наибольшее количество положительных решений удалось достичь в сфере семейных правоотношений, в том числе по вопросам опеки и попечительства, определения места жительства ребенка, а также спорам, связанным с воспитанием детей, и семейных правоотношений с иностранным элементом, по вопросам защиты имущественных прав несовершеннолетних (в том числе жилищных и наследственных прав, выплаты алиментов), профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних и с их участием, образования, охраны здоровья, социального обеспечения, отдыха и оздоровления, миграции, труда и занятости, защиты от информации, причиняющей вред здоровью детей.

Таким образом, по обращениям граждан, общественных и государственных организаций, а также самих несовершеннолетних по всему спектру жизнедеятельности ребенка Уполномоченным оказывается содействие в рамках его компетенции. Ни одно из обращений, включая поступившие через различные социальные группы и мессенджеры в сети Интернет, ни одно сообщение о нарушении прав ребенка, в том числе полученное через СМИ, не остаются без внимания института уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации. По каждому обращению даются мотивированные ответы, проводятся инспекционные поездки, организованы личные приемы граждан и телефонные консультации, при необходимости формируются запросы в федеральные и региональные органы государственной власти.