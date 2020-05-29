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29.05.2020 17:18
Рубрика: Культура

В Польше раскрыли многовековую дипломатическую тайну

Текст: Денис Передельский
Фото: Marcin Bielecki/PAP Фото: Marcin Bielecki/PAP
Фото: Marcin Bielecki/PAP

В Польше археологи при помощи георадара обнаружили могилу дипломата XVII века Мацея фон Крокова, который сыграл важную роль в окончании Тридцатилетней войны.

Об открытии рассказало польское издание The First News. Местонахождение могилы дипломата, политика и адвоката Мацея фон Крокова, который помог положить конец Тридцатилетней войне, столетиями было тайной. Только сейчас ученым удалось обнаружить ее на северо-западе Польши.

Фото: Laura Lachman / Israel Museum
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Удивительно, но могила этого человека была устроена между церковными скамьями в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в городе Колобжеге. Найти ее помогла относительно новая технология. Ученые использовали георадар, который позволяет "просветить" поверхность земли на несколько метров вглубь.

По словам профессора Анджея Оссовского из Поморского медицинского университета в Щецине, георадарный анализ подтвердил ранее выдвинутую гипотезу о том, что в упомянутом соборе находится скрытый склеп с останками.

"Эта церковь была перестроена и реконструирована и, похоже, она была возведена на основе средневекового здания с небольшими изменениями, - говорит Анджей Оссовский. - Внутри нее имеются аномалии, которые могут указывать на наличие склепов. Анализ показал, что тот человек, могилу которого мы искали, был похоронен именно в этом месте".

Мацей фон Кроков служил польским, поморским и брандербургским правителям. Он принимал участие в переговорах по заключению Вестфальского мира в 1648 году. Историки десятилетиями пытались разгадать тайну его захоронения.

Известно, что этот человек родился в 1600 году во влиятельной семье. Сначала он служил померанскому князю Богиславу XIV, затем представлял интересы Польши и короля Владислава IV во время переговоров о прекращении Тридцатилетней войны.

Дипломатический успех не остался незамеченным. В 1651 году Кроков поступил на службу к Фридриху Вильгельму и представлял его интересы при императорском дворе Фердинанда III Габсбурга. Спустя три года он переехал в Колобжег, где стал главой местного суда. За заслуги на дипломатической службе он получил, среди прочего, звание почетного приходского священника Колобжегской коллегиальной церкви.

Также известно, что дипломатическую работу ему предлагали польский король Иван Казимир, датский король Фридрих III Ольденбургский и герцог Мекленбургский Кристиан Людовик I. Однако Кроков отказался от этих предложений и прожил в Колобжеге всю оставшуюся жизнь.

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