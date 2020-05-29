Доктор Мясников перечислил причины ослабления коронавируса в стране

Коронавирус SARS-CoV-2 в борьбе с иммунными силами, теряет свою былую мощь. Каждый раз, попадая в очередной организм, вирус немного ослабевает. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.

"С ростом числа заболевших коронавирус теряет способность заражать и убивать. Все, выдохся вирус. А при отсутствии мутации он и в будущем уже не принесет бед", - цитирует медика РИА Новости.

Эксперт обратил внимание на то, что волна эпидемии в России спадает. В подавляющем числе случаев болезнь протекает с минимальными симптомами или вовсе без них. При этом для преодоления ситуации в целом доктор отметил важность сохранения ограничительных мер, помогающих противостоять инфекции.