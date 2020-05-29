Эксперты допустили длинную паузу в эскалации санкций против России

Санкции - всерьез и надолго, до выработки иммунитета против них еще очень далеко, но для России, похоже, наступает пауза в эскалации ограничений: вектор санкционного давления США развернулся в сторону Китая. Новые санкционные шоки, которые могут осложнить восстановление России после кризиса, маловероятны.

Об этом говорили эксперты на круглом столе, посвященном политике санкций в эпоху COVID-19. Он прошел в форме видеоконференции на площадке "Российской газеты".

Санкции оказались важнее военной мощи…

К санкциям нельзя относиться с легкостью и использовать их в той или иной пропагандистской форме: они начинают заменять роль военной мощи в воздействии на партнеров и оппонентов, предупредил Игорь Иванов, президент Российского совета по международным делам (РСМД), министр иностранных дел России в 1998-2004 годах.

По его словам, в обозримой перспективе будет только нарастать эффект "бессилия силы" - невозможность решать глобальные и региональные проблемы, опираясь только на жесткую силу. Вместо поиска компромиссов за столом переговоров дипломатия отдельных наиболее развитых государств все больше занимается "политической инженерией" для изменения политики других государств, особенно испытывающих внутренние проблемы или переживающих внутренние конфликты (вспомним Югославию).

Подсчеты того, кто сколько выиграл, а кто сколько проиграл от санкций, имеют мало смысла, любой бизнесмен и любой дипломат скажет, что санкции - это всегда плохо, это фактор давления, который осложняет нахождение взаимоприемлемых договоренностей, подчеркнул Игорь Иванов. Санкции пришли надолго, и России нужно обсуждать с партнерами и контрмеры и стратегию выхода из этой ситуации на несколько лет вперед, уверен он.

…и показали, что политика определяет экономику, а не наоборот

Санкции показали несостоятельность тезиса о том, что экономические интересы являются фундаментальными, а политика лишь их обслуживает. В 2014 году было много разговоров, что большой западный бизнес не пропустит санкций, а если пропустит, то они задержатся ненадолго. Но сейчас и на примере отношений США и Китая очевидно, что, напротив, экономические интересы подчиняются политическим, сказал гендиректор РСМД Андрей Кортунов.

"Серебряной пули" против санкций нет, а…

"Серебряной пули" против американских санкций не существует, признает директор Департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов РФ Дмитрий Тимофеев. Например, Евросоюз так и не сумел обойти санкции против Ирана. Тем не менее, какой-то ответ возможен: необходимо выстраивать параллельные институты, менее уязвимые для санкций, в том числе развивать расчеты в национальных валютах, не обойтись и без сокрытия информации о подсанкционных структурах. При выстраивании параллельной инфраструктуры нужно, чтобы другие страны хотели работать с Россией в этом направлении, однако до последнего времени значительного продвижения в этом вопросе не наблюдалось.

…переключение внимания США на Китай небезопасно для России

Растущее давление США на Китай опасно тем, что России придется постоянно делать выбор - "за белых или за красных", тогда как надо быть "за Интернационал", то есть проводить политику равноудаленности, полагает член Наблюдательного совета банка ВТБ, бывший глава Банка России Сергей Дубинин. Китай даже при всем своем быстром развитии еще долго не сможет заменить США и Европу в качестве источника инноваций и капитала, а в течение тех лет, что Россия под санкциями, он и не торопился помочь ей преодолеть возникшие ограничения.

Экстерриториальность санкций порождает множество вторичных эффектов, разрушает нормальный инвестиционный климат в стране, отметил Дубинин.

Самый последний пример - со строительством "Северного потока - 2", когда после санкций США из проекта вышел швейцарский подрядчик и началась многомесячная одиссея трубоукладчика "Академик Черский".

Адаптироваться к санкциям возможно, но…

За последние 10 лет Минфин США наложил штрафы за нарушение санкций на 215 компаний, из них более 60% - американские и только 20% - европейские, но именно "европейские клиенты" американского Минфина заплатили основной объем штрафов - 83%, рассказал программный директор РСМД Иван Тимофеев. Против государств санкции менее эффективны, чем против компаний: государства страдают, но не меняют политический курс, а вот бизнес сразу меняет свое поведение, и почти 99% компаний из тех, против которых начинается расследование - не только американских, но и европейских, китайских, да и российских - идут на сотрудничество с американскими властями.

Пандемия почти не поколебала санкционный режим, не смягчила рисков для бизнеса. Есть стереотипы, что санкции можно достаточно легко обходить через третьи страны, но в действительности это чревато многомиллионными штрафами и уголовным преследованием, и бизнес зачастую не до конца понимает эти опасности. Российским компаниям придется развивать экспертизу рисков санкций, тщательно изучать законодательство и выстраивать адекватный комплаенс, считает Иван Тимофеев.

Стоит ли ожидать санкционной паузы? "Да, во многом внимание конгресса и администрации президента США переключилось на Китай, но все программы, запущенные против России, продолжают действовать в автоматическом режиме, и при новом ухудшении отношений последуют и новые санкции, эта машина будет работать", - заключил он.

…санкции останутся, пока США не избавятся от двойного дефицита

Популярность санкций как инструмента экономической политики стала расти по мере того, как у США разрастался дефицит в торговле товарами и услугами, отметил партнер GKEM Analytica, главный редактор "Экономического журнала ВШЭ" Евгений Гавриленков.

Сначала дефицит текущего счета для США смягчали кредиторы, прежде всего Япония и страны Персидского залива. Сейчас американский госдолг резко вырос, кредиторов, готовых и дальше финансировать США, стало меньше, а модель роста экономики, требующая финансовых пузырей, осталась прежней.

"Либо кто-то, например, Китай, должен сократить свой экспорт в США, либо кто-то должен продолжать кредитовать Америку, - сказал Евгений Гавриленков. - Массовые санкции закончатся только тогда, когда у США исчезнет необходимость в финансировании своего дефицита". Снятие санкций с отдельных стран возможно лишь в том случае, если США будут заинтересованы в них как растущих экспортных рынках, считает аналитик.