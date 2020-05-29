Экзамены в театральные вузы будут проходить за защитным экраном

Роспотребнадзор вместе с Министерством культуры РФ представили рекомендации по проведению экзаменов в театральных училищах и вузах. Вступительные испытания все-таки будет позволено проводить очно, но при условии определенных мер, которые обеспечат безопасность и абитуриентам, и приемной комиссии.

Рекомендации разработаны совместно с профессиональным сообществом, а в пилотном режиме их уже готов протестировать Российский институт театрального искусства - ГИТИС во главе с ректором Григорием Заславским.

Среди обязательных мер - дезинфекция и проветривание помещений, измерение температуры на входе, обеспечение соблюдения социальной дистанции. Кроме того, при входе в здание и санузлы установят дозаторы с антисептиком. Еще одна рекомендация - установка прозрачных экранов. Их нужно будет разместить либо на сцене, либо перед членами приемной комиссии.

Однако по тем специальностям, по которым провести экзамены дистанционно возможно, предлагают провести их именно в таком режиме.

"Теперь мы совместно с нашими творческими вузами будем прорабатывать детально этапы приемной кампании, обсудим организацию проведения экзаменов с учетом необходимых профилактических мер и, конечно же, проинформируем наших абитуриентов об этом", - подчеркнула заместитель министра культуры Ольга Ярилова.