Евросоюз выделит Украине 500 млн евро

Украина получит 500 млн евро в качестве макроэкономической помощи от Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Еврокомиссии.

"Европейская комиссия от имени ЕС утвердила сегодня выделение Украине 500 млн евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи. Теперь общий объем помощи, предоставленной Киеву Евросоюзом с 2014 года, достиг 3,3 млрд евро", - отметили в ЕК.

Как сообщается, данное решение было принято после того, как Украина добилась определенных успехов в борьбе с коррупцией, повышении прозрачности экономики и реформировании госинститутов.