ФАС проверит обоснованность закупочных цен на молоко

Новости

Ученые назвали Пермь самым зеленым городом России 15:35
Володин поздравил нового иранского коллегу с избранием 15:30
Мединский: Полученные по реституции культурные ценности - собственность РФ 15:30
Новый Toyota Land Cruiser Prado лишится рамы и получит вариатор 15:26
На экс-главу управления мэрии Пятигорска завели уголовное дело 15:24
Кабмин поддержал поправки о маткапитале для семей военных 15:21
Хуснуллин: К 1 сентября в Тулуне сдадут 155 домов в микрорайоне Березовая роща 15:21
Умерла актриса из двадцати фильмов Фассбиндера Ирм Херманн 15:19
На Дону супругов заподозрили в истязании малолетних детей 15:18
В Липецкой области продлены ограничения в связи с COVID-19 15:16
У фантастического боевика "Апгрейд" будет продолжение в виде сериала 15:12
В последний раз. Datsun обновил хэтчбек redi-GO 15:10
Круглогодичные отели Греции примут первых туристов 1 июня 15:08
В ГД оценили готовность регионов к голосованию по Конституции через интернет 15:04
В Тюмени загорелся бизнес-центр 15:03
Москвичи узнают свой COVID-статус онлайн 15:03
Мошенники оформили на школьника кредит в 1,5 миллиона рублей 15:02
В Великом Новгороде обрушилась часть Кремлевской стены 14:50
Власти Москвы о прогулках по графику: Надо потерпеть две недели 14:45
МЧС: В Москве сократилась гибель детей на пожарах 14:38
В Петербурге пенсионерка перевела лжебанкирам 4,2 миллиона рублей 14:37
Петербуржец украл 43 млн руб под видом создания концертного агентства 14:35
Кадыров опроверг слухи о поездке в Москву на лечение от COVID-19 14:34
Шоураннер отмененного сериала по "Темной башне" раскрыл его сюжет 14:32
В Крыму с 1 июня начнут принимать заявления на выплаты детям 16-17 лет 14:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
29.05.2020 14:15

ФАС проверит обоснованность закупочных цен на молоко

Текст: Татьяна Карабут
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

ФАС проведет проверку поступающих в ведомство сигналов о снижении закупочных цен у производителей сырого молока - соответствующие запросы направлены в крупнейшие молокоперерабатывающие компании, сообщили в ведомстве.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
ФАС ожидает снижение цен на гречку и лимоны до докризисного уровня

Там пояснили, что жалобы о снижении закупочных цен поступают от фермеров Алтайского края и республики Татарстан. Так, фермеры Алтайского края сообщают о снижении цен с 20-22 руб./л до 15-17 руб./л. В некоторых случаях снижение закупочной цены составило до 30%. При этом в ФАС отмечают, что адекватного снижения цены на молочную продукцию на полках магазинов не произошло.

По данным Росстата, стоимость сырого молока в высокий сезон в мае и июне (когда молока на рынке становится больше) в прошлые годы была существенно выше. Так, в 2017, 2018 и 2019 годы средняя по стране цена составляла 25, 23,7 и 25 руб./л. В этом году, по данным минсельхоза на 21 мая, средняя цена на сырое молоко (без НДС) складывается в стране на уровне 25,27 руб./л.

"Если выяснится, что молокоперерабатывающие предприятия намеренно провоцируют снижение закупочных цен на сырое молоко у фермеров, ставя сельхозпроизводителей в безвыходное положение, а сами при этом оставляют цены на прежнем уровне без обоснованных на то причин, служба незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования", - заявила исполняющая обязанности начальника управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Лариса Вовкивская.

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
За сутки в России подтверждено 8572 случая COVID-19 в 84 субъектах
Полиция напомнила об ответственности за нарушение режима повышенной готовности
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей