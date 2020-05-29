ФАС проверит обоснованность закупочных цен на молоко

ФАС проведет проверку поступающих в ведомство сигналов о снижении закупочных цен у производителей сырого молока - соответствующие запросы направлены в крупнейшие молокоперерабатывающие компании, сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что жалобы о снижении закупочных цен поступают от фермеров Алтайского края и республики Татарстан. Так, фермеры Алтайского края сообщают о снижении цен с 20-22 руб./л до 15-17 руб./л. В некоторых случаях снижение закупочной цены составило до 30%. При этом в ФАС отмечают, что адекватного снижения цены на молочную продукцию на полках магазинов не произошло.

По данным Росстата, стоимость сырого молока в высокий сезон в мае и июне (когда молока на рынке становится больше) в прошлые годы была существенно выше. Так, в 2017, 2018 и 2019 годы средняя по стране цена составляла 25, 23,7 и 25 руб./л. В этом году, по данным минсельхоза на 21 мая, средняя цена на сырое молоко (без НДС) складывается в стране на уровне 25,27 руб./л.

"Если выяснится, что молокоперерабатывающие предприятия намеренно провоцируют снижение закупочных цен на сырое молоко у фермеров, ставя сельхозпроизводителей в безвыходное положение, а сами при этом оставляют цены на прежнем уровне без обоснованных на то причин, служба незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования", - заявила исполняющая обязанности начальника управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России Лариса Вовкивская.