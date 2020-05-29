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29.05.2020 12:51
Рубрика: Культура

Гарри Поттер и дядя Федор стали самыми популярными героями детской литературы

Текст: Наталья Лебедева
Гарри Поттер и дядя Федор возглавили рейтинг самых популярных героев детской литературы среди российских пользователей MyBook. Компанию им составили Карлсон, мисс Черети и домовенок Кузя.

Как сообщили в пресс-службе MyBook, они составили список самых востребованных детских книг за последний год и на его основе создали рейтинг главных героев.

С большим отрывом лидирует главный герой волшебной саги Джоан Роулинг Гарри Поттер. Второе место уверенно занял не по годам самостоятельный мальчик Дядя Федор, придуманный Эдуардом Успенским. В тройку лидеров также "влетел" в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил Карлсон - герой книги Астрид Линдгрен "Малыш и Карлсон, который живет на крыше".

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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В топ-5 вошли главная героиня книги английской писательницы Мари-Од Мюрай "Мисс Черити" и домовенок Кузя, созданный сказочницей Татьяной Александровой.

Несколько иначе выглядит топ героев, составленный на основе исключительно электронных книг. Как сообщает ТАСС, рейтинг все так же возглавляет Гарри Поттер, но на втором месте оказалась мисс Черити, а тройку замыкает Таня Гротер, героиня фантастической серии книг Дмитрия Емца.

Юные читатели, предпочитающие слушать книги, тоже составили свой рейтинг героев. Здесь тройка лидеров выглядит так: дядя Федор, Карлсон и домовенок Кузя. В топ-10 вошли Ежик в тумане из сказки Сергея Козлова, Царевна-лягушка, Мойдодыр и Незнайка.

Культура Литература

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