Главы правительств стран СНГ приняли пакет документов о сотрудничестве

Стратегия экономического развития СНГ на ближайшее десятилетие утверждена по итогам заседания совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Оно состоялось в пятницу в формате видеоконференции.

Именно этот документ стал одним из ключевых, внесенных на рассмотрение руководителей исполнительной власти. Эксперты поясняют, что именно в нем отражены согласованные подходы стран в отношении целей, основных задач, направлений сотрудничества и механизмов межгосударственного взаимодействия в экономической сфере.

Как уточнил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, в ходе нынешнего заседания поступало предложение, чтобы одобрить этот документ в целом и одновременно поручить Исполкому совместно с государствами доработать проект стратегии с учетом обстоятельств, связанных с пандемией COVID-19.

В этой связи Лебедев дал понять, что структуры международной организации уже проводили "активные консультации с представителями государств по этому вопросу. Большинство из них выступило за утверждение стратегии в том виде, в котором она была одобрена Экономическим советом СНГ". В ходе дискуссии по этому вопросу стратегия была окончательно утверждена.

Главы правительств приняли и соглашения о совместной системе связи вооруженных сил государств - участников СНГ, а также об учреждении и функционировании сетевого университета СНГ.

Кроме того, утверждены векторы взаимодействия стран СНГ в области туризма, физической культуры и спорта на 2021-2030 годы, а также основные мероприятия сотрудничества в области культуры на 2021-2025 годы.

Одобрен на заседании и прогноз производства и потребления энергоресурсов стран СНГ на период до 2030 года. Утверждены и приоритетные направления взаимодействия в сфере транспорта и план мероприятий, посвященных Году архитектуры и градостроительства в странах Содружеств в будущем году.

Кроме того, в ходе видеоконференции была одобрена новая редакция положения о конкурсе на соискание премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг, сообщает БЕЛТА.