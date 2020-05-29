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29.05.2020 20:26
Рубрика: Общество

Голикова: Коэффициент распространения коронавируса стал меньше единицы

Текст: Елена Манукиян
Коэффициент распространения коронавируса в России составляет меньше единицы. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова во время брифинга в правительстве.
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

Напомним, что коэффициент распространения инфекции в РФ говорит о том, какое в среднем количество граждан заражает инфицированный до момента изоляции. По состоянию на 29 мая, он составляет меньше единицы, сказала вице-премьер, подчеркнув, что стремиться нужно к коэффициенту 0,5.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"Нам важно, чтобы этот показатель был не единица, а приблизился к 0,5, потому что тогда мы будем более уверенно себя чувствовать с точки зрения распространения заболевания и снятия ограничительных мер", - подчеркнула она.

По словам Голиковой, с начала апреля выявление новых случаев коронавируса в России сократилось в 11,8 раз. Так, на протяжении уже нескольких дней фиксируется прирост на уровне 2,3% в день при том, что количество тестирований на выявление инфекции увеличивается: ежедневно проводится более 10 млн исследований.

Также Голикова выразила надежду, что темпы прироста будут снижаться дальше, отметив, что это будет зависеть, в первую очередь, от самих граждан.

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