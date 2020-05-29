Голикова заявила о возможности разгрузить систему здравоохранения

Доля бессимптомных пациентов с коронавирусом выросла в 2,6 раза, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в доме правительства. При этом, по ее словам, отмечается серьезное снижение выявления новых случаев заболевания, несмотря на то, что количество тестирований существенно растет и продолжает наращиваться. Также Голикова отметила снижение удельного роста среднетяжелых и тяжелых форм инфекции в 1,4 раза и уменьшение числа больных, которые нуждаются в интенсивной терапии, в 1,5 раза

"Это позволяет разгрузить нам систему здравоохранения, если не полностью, то все-таки серьезно разгрузить по отношению к апрельскому периоду", - сказала она.

Вице-премьер подчеркнула, что на больничных койках в состоянии средней тяжести и тяжелом течение заболевания еще находится достаточное количество граждан, которых врачи пытаются спасти.

"Нам очень хочется, чтобы эти люди были спасены, потому что все то, что делалось и будет делаться, связано только с одним - со спасением человеческих жизней", - подытожила Татьяна Голикова.

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