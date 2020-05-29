Исследование: 70% студентов мечтают вернуться в аудитории

Два с половиной месяца вынужденного тотального дистанционного обучения завершаются для студентов вузов такими же дистанционными экзаменами - и обычные "переводные" сессии, и выпускные госэкзамены, и даже защиты дипломов идут онлайн. Но большинство студентов и преподавателей мечтают вернуться в аудитории: очное образование для них предпочтительнее дистанционного. Так ответили почти 70 процентов студентов в ходе большого исследования, которое провели эксперты РАНХиГС. Тем не менее, сторонников "удаленки" - тех, кто видит в этом формате плюсы, - оказалось 34,1%. Но противников дистанционки все же больше - почти половина участников исследования.

О том, почему вузы "справились" с дистантом быстрее школ и что далось студентам сложнее всего, "Российской газете" рассказал автор исследования, завлаб методологии социальных исследований Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Михайлович, кажется, вузы перестроились на дистант почти сразу, в отличие от школ. Почему?

Дмитрий Рогозин: Дистанционное образование пришло, не спросив ни разрешения, ни информированного согласия. Поэтому о перестройке говорить не приходится. Адаптация, шоковая терапия и стрессоустойчивость - вот главные спутники текущих изменений. Практически все, кто учится и учит, согласны: в условиях пандемии все принимаемые меры необходимы и достаточны. Различия начинаются с восприятия себя в этом процессе, возможности принимать самостоятельные решения, выбирать. И вот тут школа сильно проигрывает вузам. Университеты изначально построены на свободной, либеральной модели передачи знания. Средняя школа в России по большей части - это дисциплинарный институт, с жесткими регламентами и форматами коммуникации, которые не всегда поддаются преобразованию в онлайн-формат.

Что оказалось самым сложным для студентов в переходе на удаленку?

Дмитрий Рогозин: Самое сложное, как ни странно, - за рамками учебного процесса. Первое - резкое "падение" подвижности и мобильности, отсутствие общения со сверстниками, комнатная изоляция. Студенчество - это не только и не столько пора получения знаний, сколько период, насыщенный впечатлениями, эмоциями, личными контактами. Когда все это вдруг исчезает, человек испытывает колоссальный стресс. Так что когда студент говорит, что ему не нравится дистанционный формат образования, зачастую он критикует не само обучение, а вынужденный изолированный стиль жизни.

Вторая сложность - неопределенность. От сессии до сессии живут студенты весело. Но только когда правила сессии понятны, устойчивы, предсказуемы. А что сейчас? Как сдавать экзамены в дистанционном формате? Как их будут оценивать преподаватели? Как это отразится на зачетках? Неопределенность самого ближайшего будущего комкает настоящее.

Как отдельную проблему я бы выделил потерю "студенческой мобильности". Именно она в недавнем прошлом компенсировала иногда некомфортные домашние условия, жизнь в общежитии. Как бы мы ни относились к своему дому, чаще всего наше жилье не пригодно для постоянного пребывания. Добавить к этому потерю так нужной во всех возрастах дистанции с теми, кто живет в одной квартире, - и мы еще будем удивляться такому малому количеству нервных стрессов, которые сейчас фиксируют психологи.

Вы проводили опрос и среди преподавателей вузов. Там схожие проблемы?

Дмитрий Рогозин: Конечно. Различие лишь в степени нагрузки. У преподавателя ее намного больше: нужно не только адаптироваться самому, но помогать студентам, нести ответственность за тех, кто так или иначе зависит от твоих решений и действий. Поэтому преподаватели с большим скепсисом относятся к дистанционному образованию. Но этот скепсис оправдан.

Преподаватели, которые сейчас критикуют дистанционный формат, на самом деле, - реальные помощники для его становления и развития. Только в критике и разборе ошибок можно получить новое знание, адаптироваться к происходящему.

Но в целом, студенты оказались "крепче" преподавателей?

Дмитрий Рогозин: Исследование показало, что сторонниками дистанционного образования могут стать только свободные люди, которые совершают поступки и могут брать на себя ответственность за принятые решения. Студенты свободнее и раскрепощеннее преподавателей. Они еще не зажаты тисками административных норм и правил. Они еще готовы совершать ошибки, пробовать, дерзать. И в этом смысле дистанционное образование для многих становится вызовом, толчком к освоению новых форм общения, технологий, жизни, наконец.

Кембридж переводит все лекции в новом учебном году в онлайн. В каком-либо из российских вузов возможен такой "ход"?

Дмитрий Рогозин: Кембридж, как и любой другой современный вуз, уверен, никогда не перейдет на тотальный дистант. Скорее, речь идет о прогнозе пандемии и рисках, которые грозят всему образовательному процессу. Легче сделать радикальный ход, а потом постепенно смягчать условия, чем закрывать глаза на происходящее. Сейчас надо говорить о гибридных формах образования, когда лекции, часть семинаров, тестовые задания могут проходить в онлайне, разгружая и делая более осмысленными очные встречи.