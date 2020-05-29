Исследование: 70% студентов мечтают вернуться в аудитории

Новости

Рабочая группа по поправкам в Конституцию соберется на заседание в субботу 13:59
Умер писатель и сценарист, номинант "Оскара" Ларри Крамер 13:57
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов 13:52
У главврача калининградской больницы нашли коронавирус 13:50
На Урале на 450 тысяч оштрафовали склад, где случилась вспышка COVID-19 13:50
Вирусологи впервые нашли коронавирус в грудном молоке 13:49
Кейт Бланшетт исполнит главную роль в фильме по игре Borderlands 13:49
В Вологде СК завершил расследование уголовного дела против работников опеки 13:47
В Кирове произошла вспышка коронавируса в детском саду 13:45
Евросоюз выделит Украине 500 млн евро 13:38
Лукашенко назвал брендом страны Минский тракторный завод 13:32
Бригады ГУП "Мосводосток" переведены в усиленный режим работы из-за непогоды 13:31
Убит 21-летний Houdini - уже пятый рэпер Торонто за полгода 13:28
Volkswagen будет собирать электромобили Ford 13:25
"Классику в честь Дворцовой" посмотрели онлайн больше миллиона человек 13:25
На основателя "омбудсмена полиции" Воронцова завели новое уголовное дело 13:24
Умер исполнитель ролей злодеев Энтони Джеймс 13:23
В Волгограде от коронавируса умер врач 13:23
В Рязанской области прикрыли производство контрафактных сигарет 13:22
Ростуризм опубликует информацию о готовности регионов к приему туристов 13:18
Умерла актриса из фильмов Аллена и Хичкока Мардж Редмонд 13:17
Румас призвал партнеров минимизировать влияние пандемии на экономику 13:17
ЛДПР предлагает не платить пособия нерадивым родителям 13:15
Власти Москвы рассказали о правилах использования велопроката 13:15
"Logan в X-стиле": обновленный Lada Largus снова сфотографировали 13:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
29.05.2020 12:56
Рубрика: Общество

Исследование: 70% студентов мечтают вернуться в аудитории

Текст: Мария Агранович
Два с половиной месяца вынужденного тотального дистанционного обучения завершаются для студентов вузов такими же дистанционными экзаменами - и обычные "переводные" сессии, и выпускные госэкзамены, и даже защиты дипломов идут онлайн. Но большинство студентов и преподавателей мечтают вернуться в аудитории: очное образование для них предпочтительнее дистанционного. Так ответили почти 70 процентов студентов в ходе большого исследования, которое провели эксперты РАНХиГС. Тем не менее, сторонников "удаленки" - тех, кто видит в этом формате плюсы, - оказалось 34,1%. Но противников дистанционки все же больше - почти половина участников исследования.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

О том, почему вузы "справились" с дистантом быстрее школ и что далось студентам сложнее всего, "Российской газете" рассказал автор исследования, завлаб методологии социальных исследований Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Путин похвалил систему образования за устойчивость в условиях эпидемии

Дмитрий Михайлович, кажется, вузы перестроились на дистант почти сразу, в отличие от школ. Почему?

Дмитрий Рогозин: Дистанционное образование пришло, не спросив ни разрешения, ни информированного согласия. Поэтому о перестройке говорить не приходится. Адаптация, шоковая терапия и стрессоустойчивость - вот главные спутники текущих изменений. Практически все, кто учится и учит, согласны: в условиях пандемии все принимаемые меры необходимы и достаточны. Различия начинаются с восприятия себя в этом процессе, возможности принимать самостоятельные решения, выбирать. И вот тут школа сильно проигрывает вузам. Университеты изначально построены на свободной, либеральной модели передачи знания. Средняя школа в России по большей части - это дисциплинарный институт, с жесткими регламентами и форматами коммуникации, которые не всегда поддаются преобразованию в онлайн-формат.

Что оказалось самым сложным для студентов в переходе на удаленку?

Дмитрий Рогозин: Самое сложное, как ни странно, - за рамками учебного процесса. Первое - резкое "падение" подвижности и мобильности, отсутствие общения со сверстниками, комнатная изоляция. Студенчество - это не только и не столько пора получения знаний, сколько период, насыщенный впечатлениями, эмоциями, личными контактами. Когда все это вдруг исчезает, человек испытывает колоссальный стресс. Так что когда студент говорит, что ему не нравится дистанционный формат образования, зачастую он критикует не само обучение, а вынужденный изолированный стиль жизни.

Вторая сложность - неопределенность. От сессии до сессии живут студенты весело. Но только когда правила сессии понятны, устойчивы, предсказуемы. А что сейчас? Как сдавать экзамены в дистанционном формате? Как их будут оценивать преподаватели? Как это отразится на зачетках? Неопределенность самого ближайшего будущего комкает настоящее.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа

Как отдельную проблему я бы выделил потерю "студенческой мобильности". Именно она в недавнем прошлом компенсировала иногда некомфортные домашние условия, жизнь в общежитии. Как бы мы ни относились к своему дому, чаще всего наше жилье не пригодно для постоянного пребывания. Добавить к этому потерю так нужной во всех возрастах дистанции с теми, кто живет в одной квартире, - и мы еще будем удивляться такому малому количеству нервных стрессов, которые сейчас фиксируют психологи.

Вы проводили опрос и среди преподавателей вузов. Там схожие проблемы?

Дмитрий Рогозин: Конечно. Различие лишь в степени нагрузки. У преподавателя ее намного больше: нужно не только адаптироваться самому, но помогать студентам, нести ответственность за тех, кто так или иначе зависит от твоих решений и действий. Поэтому преподаватели с большим скепсисом относятся к дистанционному образованию. Но этот скепсис оправдан.

Преподаватели, которые сейчас критикуют дистанционный формат, на самом деле, - реальные помощники для его становления и развития. Только в критике и разборе ошибок можно получить новое знание, адаптироваться к происходящему.

Но в целом, студенты оказались "крепче" преподавателей?

Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости
Вузы будут снимать ограничения в зависимости от ситуации в регионе

Дмитрий Рогозин: Исследование показало, что сторонниками дистанционного образования могут стать только свободные люди, которые совершают поступки и могут брать на себя ответственность за принятые решения. Студенты свободнее и раскрепощеннее преподавателей. Они еще не зажаты тисками административных норм и правил. Они еще готовы совершать ошибки, пробовать, дерзать. И в этом смысле дистанционное образование для многих становится вызовом, толчком к освоению новых форм общения, технологий, жизни, наконец.

Кембридж переводит все лекции в новом учебном году в онлайн. В каком-либо из российских вузов возможен такой "ход"?

Дмитрий Рогозин: Кембридж, как и любой другой современный вуз, уверен, никогда не перейдет на тотальный дистант. Скорее, речь идет о прогнозе пандемии и рисках, которые грозят всему образовательному процессу. Легче сделать радикальный ход, а потом постепенно смягчать условия, чем закрывать глаза на происходящее. Сейчас надо говорить о гибридных формах образования, когда лекции, часть семинаров, тестовые задания могут проходить в онлайне, разгружая и делая более осмысленными очные встречи.

Общество Образование Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
Полиция напомнила об ответственности за нарушение режима повышенной готовности
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Доктор Мясников перечислил причины ослабления коронавируса в стране
В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря