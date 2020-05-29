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29.05.2020 17:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Истребители РФ отогнали бомбардировщики США от границ

Текст: Юрий Гаврилов
Дежурные истребители Су-27П и Су-30СМ были срочно подняты в воздух, когда в пятницу к российским границам в акватории Черного и Балтийского морей приблизились стратегические бомбардировщики ВВС США В-1B Lancer. С помощью специальных маневров нашим самолетом удалось отогнать непрошеных гостей подальше от российской территории.
Фото: Fedor Leukhin/wikipedia.org Фото: Fedor Leukhin/wikipedia.org
Фото: Fedor Leukhin/wikipedia.org
Фото: vesti.ru
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В Минобороны РФ корреспонденту "РГ" сообщили, что дежурные силы по ПВО Западного и Южного военных округов своевременно вскрыли действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей и подняли в воздух для их сопровождения истребители. "На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации американские бомбардировщики также непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля", - уточнили в ведомстве.

Для перехвата целей были использованы истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. Их экипажи приблизились на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировали их как самолеты стратегической авиации В-1В, после чего американские бомбардировщики изменили направление полета от государственной границы РФ.

В Минобороны РФ особо подчеркнули, что полеты российских боевых самолетов проходили строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. А после истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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В то же время стало известно, что два стратегических бомбардировщика ВВС США В-1B Lancer на каком-то этапе полета над Европой и Черным морем действовали вместе с украинскими истребителями Су-27, МиГ-29 и турецкими самолетами- заправщиками KC-135 Stratotanker. Командование ВВС США в Европе и Африке распространило заявление, в котором со ссылкой на командующего этой группировкой генерала Джеффри Ли Харригяна было сказано, что "полеты бомбардировщиков над Европой демонстрируют приверженность США поддержке союзников и партнеров и в то же время ясно говорят любому противнику о нашей готовности к сдерживанию".

Известно, что участвующие в этом рейде В-1B базируются на военно-воздушной базе Элсворт в Южной Дакоте. В сообщении командования США также отмечалось, что совместная миссия американских, украинских и турецких самолетов была проведена впервые. Причем на отдельных участках полета, в том числе над Черным морем, их сопровождали и обеспечивали воздушное прикрытие ВВС Польши и Румынии.

Напомним, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer является носителем ядерного оружия. Кроме того, этот самолет - самый мощный по ракетно-бомбовой нагрузке и количеству управляемых и неуправляемых вооружений на борту среди всех американских боевых самолетов.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны ЮФО СЗФО

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