К концу рабочей недели цены на нефть устремились вверх

Цены на нефть марки Brent по контрактам с поставкой в августе превысили 38 долларов за баррель, впервые с начала марта этого года. Североамериканская нефть WTI торгуется выше 35 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Рынок устал от негатива и цепляется за любые хорошие новости. Сегодня, главным драйвером к росту стоимости "черного золота" стала информация нефтесервисной компании Baker Hughes о продолжающемся снижении количества действующих буровых установок в США. За неделю оно снизилось еще на 15, до 222 штук, впервые с 2009 года.

Рост цен на нефть поддерживает статистика о восстановлении спроса на энергоресурсы в странах АТР, а также надежды на его рост в странах Европы. Значительную поддержку котировкам оказывает соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ и присоединившихся к нему стран. По его условиям, участники должны снизить производство на 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июня этого года. Еще 1,18 миллиона баррелей в сутки дополнительного сокращения приходится на Саудовскую Аравию, ОАЭ и Кувейт. Ожидаемое снижение производство странами, официально не присоединившихся к ОПЕК+, но поддержавших сокращение добычи оценивается 3-5 млн баррелей в сутки. По оценке Минэнерго России с учетом сделки ОПЕК+, а также падения добычи в других странах производство нефти уже снизилось на 14-15 млн баррелей в сутки, а оставшийся профицит "черного золота" в мире оценивается в 7-12 млн баррелей в сутки.

При этом запасы нефти в США по данным Управление энергетической информации (EIA) после незначительного снижения в период с 6 по 20 мая, за последнюю неделю выросли почти на 8 млн баррелей. Кроме того негативное давление на котировки продолжает оказывать возобновление напряженности между США и Китаем. По этим причинам эксперты не ожидают, что рост цен продолжится в долгосрочном периоде.