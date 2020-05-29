К концу рабочей недели цены на нефть устремились вверх

Новости

Против гревших еду на Вечном огне вандалов возбуждено дело 23:10
Трамп пригрозил китайским чиновникам санкциями из-за Гонконга 23:00
В Дзержинске из-за распродажи досрочно закрыли гипермаркет 22:51
В Индии дикие обезьяны похитили пробирки с COVID-19 22:44
Трамп: США прекращают все отношения с ВОЗ 22:30
Стали известны детали стрельбы в Солнцево 22:16
Стала известна дата презентации новой PlayStation 22:06
Чемпионат мира по скалолазанию перенесли на 2021 год 22:06
Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера 21:57
Аэропорт Краснодара с 1 июня возобновит круглосуточный режим работы 21:49
В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе 21:41
Голикова пояснила, почему нет точных данных о смертности от COVID-19 21:18
Зеленского не пригласили на парад Победы в России 20:57
Дмитрий Песков отпустил бороду за время карантина 20:36
Аршавин рассказал о сорвавшихся переходах в "Спартак" и "Барселону" 20:35
Широков оскорбил бывшего тренера "Спартака" Якина 20:23
Солнце проснулось после мощнейшей за последние годы вспышки 20:10
В Крыму с 1 июня кафе и рестораны откроют летние площадки 19:50
В Бурятии до конца июня продлили режим ограничительных мер 19:44
Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма 19:36
На поддержку находящихся за границей россиян выделено 600 млн 19:17
В Ингушетии режим самоизоляции продлили до 7 июня 19:06
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений 19:00
В Северодвинске вводится обязательный масочный режим 18:56
Под Саратовом рабочие нанесли разметку на грунтовую дорогу 18:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
29.05.2020 22:10
Рубрика: Экономика

К концу рабочей недели цены на нефть устремились вверх

Текст: Сергей Тихонов
Цены на нефть марки Brent по контрактам с поставкой в августе превысили 38 долларов за баррель, впервые с начала марта этого года. Североамериканская нефть WTI торгуется выше 35 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Рынок устал от негатива и цепляется за любые хорошие новости. Сегодня, главным драйвером к росту стоимости "черного золота" стала информация нефтесервисной компании Baker Hughes о продолжающемся снижении количества действующих буровых установок в США. За неделю оно снизилось еще на 15, до 222 штук, впервые с 2009 года.

Фото: Виктор Васенин/РГ
Что будет с ценами на нефть до конца года

Рост цен на нефть поддерживает статистика о восстановлении спроса на энергоресурсы в странах АТР, а также надежды на его рост в странах Европы. Значительную поддержку котировкам оказывает соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ и присоединившихся к нему стран. По его условиям, участники должны снизить производство на 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июня этого года. Еще 1,18 миллиона баррелей в сутки дополнительного сокращения приходится на Саудовскую Аравию, ОАЭ и Кувейт. Ожидаемое снижение производство странами, официально не присоединившихся к ОПЕК+, но поддержавших сокращение добычи оценивается 3-5 млн баррелей в сутки. По оценке Минэнерго России с учетом сделки ОПЕК+, а также падения добычи в других странах производство нефти уже снизилось на 14-15 млн баррелей в сутки, а оставшийся профицит "черного золота" в мире оценивается в 7-12 млн баррелей в сутки.

При этом запасы нефти в США по данным Управление энергетической информации (EIA) после незначительного снижения в период с 6 по 20 мая, за последнюю неделю выросли почти на 8 млн баррелей. Кроме того негативное давление на котировки продолжает оказывать возобновление напряженности между США и Китаем. По этим причинам эксперты не ожидают, что рост цен продолжится в долгосрочном периоде.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Дату голосования по Конституции назначат с учетом мнения Минздрава
Путин поручил провести переговоры с Сирией о расширении военных баз
Правительство выделило на выплаты медработникам более 22 миллиардов рублей
Москва заявила об открытии торговых центров
В Подмосковье снова откроют парикмахерские
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Зачем компании перекупают топ-менеджеров во время пандемии