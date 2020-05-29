Кабмин поддержал поправки о маткапитале для семей военных

Депутаты фракции ЛДПР предложили разрешить семьям военных тратить маткапитал на погашение ипотеки в накопительно-ипотечной системе (НИС). Законопроект был внесен в Госдуму. Правительство его поддержало.

Авторами выступили Виталий Пашин, Василина Кулиева и Андрей Андрейченко. Депутаты предлагают вернуть военнослужащим право направлять маткапитал на указанные цели.

Авторы пояснили, что ранее такая норма была в законе, который разрешил направлять средства маткапитала на погашение ипотеки. Но затем формулировку, которая давала право расходовать средства в рамках НИС, переписали. Это было вполне обоснованно сделано для предотвращения хищения бюджетных денежных средств, признали инициаторы. Однако вместе с этим, по их оценке, были ограничены права военнослужащих, участвовавших в НИС.

Кроме этой организации, депутаты предлагают включить в перечень организации, предоставляющие ипотечные займы в соответствии с требованиями ДОМ.РФ.

В пакете документов содержится положительный отзыв правительства.

В кабмине отметили, что предлагаемые изменения позволят получателям маткапитала направлять его на погашение своих обязательств по договорам, заключенным с указанными в законопроекте участниками рынка ипотечного потребительского кредитования.