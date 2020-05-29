Какие игры стали бесплатными на этих выходных. Список

Неделя подходит к концу, поэтому самое время ознакомиться с очередным игровым дайджестом, в котором собраны все акции и специальные предложения для различных платформ.

Самая мощная раздача снова проходит в онлайн-магазине Epic Games - бесплатно можно получить сборник Borderlands: The Handsome Collection, куда входит вторая часть знаменитого лутер-шутера и The Pre-Sequel. Добавить пак к себе в библиотеку на безвозмездной основе можно до 4 июня, потом он будет стоить 1718 рублей.

Ubisoft объявила старт бесплатных выходных в FAR CRY 5, доступен весь контент - можно попробовать "пробежать" игру целиком. Кроме того, сейчас на игру действует скидка в 75%, за стандартную версию просят 499 рублей.

В Steam временно бесплатными стали сразу 4 проекта - Darkest Dungeon, PixARK, Genesis Alpha One и Cultist Simulator.

На мобильных платформах можно обратить внимание на музыкальную ритм-игру Cytus II, на которую сейчас в Google Play и App Store действует скидка в 100%. Обычная цена составляет 149 рублей.