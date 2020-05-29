В Британии раскопали "китайского" птерозавра

В Великобритании впервые в истории этой страны обнаружили останки птерозавра - древнего летающего ящера, кости которого находили ранее в основном в Китае и Бразилии.

Исследование опубликовано в журнале Cretaceous Research, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Открытие совершила студентка Университета Портсмута Меган Джейкобс.

Прогуливаясь по острову Уайт со своей собакой она обратила внимание на необычный камень. Студентке, осваивающей палеонтологию, показалось, что он похож на окаменелую челюсть.

Находка была исследована в лабораторных условиях. В результате ученые пришли к выводу, что "камень" действительно является окаменелостью древнего существа. Более того, оказалось, что кость принадлежала птерозавру.

Ранее на территории Британии останков этих существ не находили. Как правило, такие окаменелости встречаются в Китае. Кроме того, находили их в Бразилии. Анализ показал, что найденный ящер был беззубым.

Вероятно, он относился к той странной группе птерозавров, которые рождались с зубами, но с возрастом лишались их. В прошлом году команда из того же Университета Портсмута обнаружила аналогичный образец в Марокко. Тот вид назвали Afrotapejara. Вновь обнаруженный образец с британского острова Уайт получил название Wightia declivirostris.

"Хотя это всего лишь фрагмент челюсти, она обладает всеми характерными особенностями данной группы, - говорит Меган Джейкобс. - В частности, в ней видны многочисленные крошечные отверстия, в которых находились мельчайшие органы чувств".

Кроме того, похоже, что найденный птерозавр обладал тонким, изогнутым и заостренным клювом. Ученые считают, что внешне он был похож на беззубых птерозавров, найденных именно на территории Китая, а не Бразилии.

Предположительно, у этого ящера имелся большой гребень на голове, причем его размер мог быть вдвое больше самого черепа. Ученые также предполагают, что эти гребни были ярко раскрашены и являлись отличительным признаком пола.