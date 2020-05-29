Вирусологи впервые нашли коронавирус в грудном молоке

Вирусологи из Ульмского университета (Германия) впервые обнаружили коронавирус в грудном молоке женщины, инфицированной Sars-CoV-2. У ее ребенка также был диагностирован COVID-19. Однако неясно, говорится на сайте университета, как заразился ребенок - при вскармливании грудным молоком или как-то иначе.

Вирусологи Ян Мюнх и Рюдигер Гросс обследовали грудное молоко двух женщин, которые находились после родов в одной палате. Там же были и новорожденные. У обеих оказался положительный тест на коронавирус. Причем когда у одной из женщин появились симптомы заболевания, она и ее ребенок были изолированы. Ее соседка по палате заметила симптомы позже, после выписки из больницы. У обоих малышей положительный тест на Sars-CoV-2.

Вирусологи обнаружили коронавирус в молоке у второй женщины - тесты образцов грудного молока были положительными четыре раза. "Используемый метод позволил не только обнаружить инфекцию, но и определить вирусную нагрузку, - говорится в статье. - Это было около 100 000 копий вирусного генома на миллилитр грудного молока". Однако через 14 дней вирус не был обнаружен в грудном молоке - мать и ее снова были здоровы. "Почему это так, еще не ясно", - сказал Мюнх.

Все время болезни женщина, у которой в молоке обнаружили вирус, носила защитную маску, стерилизовала посуду, дезинфицировала руки, грудь, когда ухаживала за ребенком.

Тем не менее не ясно, подчеркивают вирусологи, был ли малыш инфицирован во время грудного вскармливания или он заразился иным путем: "Наше исследование показывает, что коронавирус может быть обнаружен в молоке кормящих женщин, инфицированных Sars-CoV-2. Но мы все еще не знаем, передается ли младенцу инфекция через грудное вскармливание".

Пока что нет многочисленных доказательств этому факту: случай в Ульме единичный. Врачи считают, что преимущества грудного вскармливания перевешивают потенциальные риски передачи коронавируса. При подозрительных случаях, чтобы предотвратить передачу вируса, они рекомендуют кормящим матерям надевать медицинские маски, тщательно мыть руки до и после контакта с ребенком. Эта рекомендация, подчеркивают вирусологи, может измениться по мере получения новых знаний о коронавирусе.