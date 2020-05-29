Постановление губернатора Костромской области от 29 мая 2020 года № 93 "О введении дополнительных мер, направленных на недопущение массового завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области в условиях введения режима повышенной готовности"

В целях недопущения массового завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области, в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Костромской области от 5 мая 1995 года № 7 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 28 мая 2020 года № 29, в связи с введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Организовать с 6.00 часов 1 июня 2020 года до 24.00 часов 14 июня 2020 года функционирование пунктов въездного контроля на въездах в Костромскую область в целях проверки у граждан, местом жительства которых является территория другого субъекта Российской Федерации, следующих документов:

1) справки из медицинской организации по месту фактического проживания об отсутствии контакта с инфекционными больными, выданной не позднее чем за три дня до дня прибытия на территорию Костромской области (в отношении всех прибывающих);

2) документа о результатах лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 (в отношении всех прибывающих).

2. Требование иметь при себе документы, указанные в пункте 1 настоящего постановления, не распространяется на граждан:

1) въезд которых в Костромскую область обусловлен:

исполнением ими трудовых (служебных) обязанностей в организациях, расположенных на территории Костромской области, деятельность которых не приостановлена;

исполнением обязательств, основанных на трудовых или иных договорах в интересах физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Костромской области;

иной служебной необходимостью;

2) прибывающих в Костромскую область специальным автотранспортом (автомобили скорой медицинской помощи, пожарные машины, машины полиции и другие);

3) следующих транзитом через территорию Костромской области.

3. При установлении пунктов въездного контроля въезд граждан в Костромскую область и проезд автотранспортных средств осуществляются через указанные пункты при предъявлении гражданином документа, удостоверяющего личность, документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства (пребывания) в Костромской области, либо иного документа, подтверждающего место фактического проживания (договора аренды, договора безвозмездного пользования и других), а также документов, указанных в пункте 1 настоящего постановления (при необходимости).

4. При установлении пунктов въездного контроля въезд граждан, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления, и проезд автотранспортных средств осуществляются через указанные пункты при предъявлении гражданином документа, подтверждающего, что въезд в Костромскую область осуществляется им в связи с исполнением трудовых (служебных) обязанностей в организациях, расположенных на территории Костромской области, деятельность которых не приостановлена (исполнением обязательств, основанных на трудовых или иных договорах в интересах физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Костромской области) (договора, счета-фактуры на груз, транспортной накладной и других).

5. Главам муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, Красносельского муниципального района, городских округов город Кострома, город Волгореченск совместно с департаментом региональной безопасности Костромской области обеспечить:

1) режим функционирования пунктов въездного контроля;

2) информирование граждан на пунктах въездного контроля о действующих на территории Костромской области требованиях и ограничениях с раздачей информационных материалов (памяток);

3) установление места прибытия на территорию Костромской области и времени нахождения.

6. Рекомендовать Управлению МВД России по Костромской области:

1) организовать остановку транспортных средств, проверку документов, удостоверяющих личность, документов, предусмотренных правилами дорожного движения Российской Федерации, передачу иной документации представителям департамента региональной безопасности Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области для дальнейшей проверки и принятия в пределах своих полномочий мер к соблюдению правил поведения, установленных законодательством Костромской области, а также принятия мер по привлечению лиц, допустивших нарушения, к административной ответственности по статье 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) в пределах своих полномочий принимать меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к административной ответственности по статье 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) оказывать содействие представителям департамента региональной безопасности Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области с целью выполнения гражданами законного требования указанных должностных лиц.

7. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Костромской области, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Костромской области оказать содействие главам муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, Красносельского муниципального района, городских округов город Кострома, город Волгореченск, департаменту региональной безопасности Костромской области при выполнении задач, указанных в пункте 5 настоящего постановления.

8. Владельцам автомобильных дорог при координации департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области организовать обустройство пунктов въездного контроля средствами организации дорожного движения с разработкой соответствующих схем.

9. Главам муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, Красносельского муниципального района, городских округов город Кострома, город Волгореченск, департаменту региональной безопасности Костромской области обеспечить подчиненных должностных лиц, осуществляющих непосредственную работу на пунктах въездного контроля, средствами индивидуальной защиты (масками медицинскими, респираторами, перчатками) и жилетами со светоотражающими элементами.

10. Главам муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, Красносельского муниципального района, городских округов город Кострома, город Волгореченск обеспечить пункты въездного контроля санитарными помещениями и бутилированной водой.

И. Рекомендовать ГУ МЧС России по Костромской области организовать установку палатки для обеспечения деятельности пункта въездного контроля на въезде в город Кострому на 68-м км автодороги М-8 "Холмогоры" (Ярославский пост).

12. Рекомендовать начальнику Костромского линейного отдела МВД России на транспорте организовать мониторинг лиц (ведение списка лиц), прибывающих на территорию Костромской области железнодорожным транспортом, и места, периода их планируемого нахождения, информирование данных лиц о необходимости регистрации по номеру телефона "112", иметь при себе документы, указанные в пункте 1 настоящего постановления. Информацию о прибывших лицах направлять в Управление МВД России по Костромской области и органы местного самоуправления, соответствующие пребыванию гражданина.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







