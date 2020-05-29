Круглогодичные отели Греции примут первых туристов 1 июня

В Греции с 1 июня при соблюдении правил социального дистанцирования откроются круглогодичные отели, а сезонные гостиницы заработают еще через две недели, передает "Интерфакс" со ссылкой на национальную туристическую организацию республики.

Ранее эти сроки озвучивал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Сообщается, что во всех гостиницах теперь будет дежурить врач, а каждый сотрудник должен будет носить маску.

На курортах также не будет ночной жизни: баров и дискотек. Постояльцам будут доступны только открытые бассейны.