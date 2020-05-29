Распоряжение губернатора Курской области от 29 мая 2020 года № 212-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 № 112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг, от 20.04.2020 № 140-рг, от 21.04.2020 № 145-рг, от 22.04.2020 № 151-рг, от 29.04.2020 № 157-рг, от 30.04.2020 № 162-рг, от 30.04.2020 № 163-рг, от 06.05.2020 № 171-рг, от 08.05.2020 № 175-рг, от 12.05.2020 № 181-рг, от 13.05.2020 № 184-рг, от 18.05.2020 № 196-рг) изменения, дополнив пункт 4 абзацами третьим - пятым следующего содержания:

"Установить с 29 мая 2020 по 1 июля 2020 особый порядок

передвижения на территории Курской области транспортных средств по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения, предусматривающий обязательное использование во время перевозки

пассажирами и водителями транспортных средств, осуществляющими перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения, индивидуальных средств защиты органов дыхания.

Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки общественным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения, обеспечить с 1 июня 2020 возможность приобретения пассажирами (при необходимости) у водителей маршрутных транспортных средств индивидуальных средств защиты органов дыхания.

Рекомендовать органам местного самоуправления Курской области принять аналогичные меры по установлению особого порядка передвижения общественных транспортных средств по муниципальным маршрутам.",

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт







