Распоряжение губернатора Курской области от 29 мая 2020 года № 215-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 № 112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг, от 20.04.2020 № 140-рг, от 21.04.2020 № 145-рг, от 22.04.2020 № 151-рг, от 29.04.2020 № 157-рг, от 30.04.2020 № 162-рг, от 30.04.2020 № 163-рг, от 06.05.2020 № 171-рг, от 08.05.2020 № 175-рг, от 12.05.2020 № 181-рг, от 13.05.2020 № 184-рг, от 18.05.2020 № 196-рг, от 29.05.2020 № 212-рг) следующие изменения:

1) текст распоряжения изложить в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности

В связи с угрозой распространения в Курской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в целях обеспечения безопасности здоровья населения:

1. Ввести на территории Курской области режим повышенной готовности.

2. Временно приостановить на территории Курской области:

2.1. Деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок.

2.2. Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

2.3. Работу ресторанов, баров, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

2.4. Работу косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, бассейнов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

3. Ввести запрет на курение кальянов в общественных местах.

4. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки общественным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения, оперативно представлять на утверждение в комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области проекты расписаний движения общественного транспорта с учетом сложившегося пассажиропотока.

Комитету транспорта и автомобильных дорог Курской области (В.А. Муравьев) осуществлять рассмотрение проектов расписаний движения общественного транспорта не позднее двух рабочих дней с даты их поступления от организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки общественным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения.

Установить с 29 мая 2020 года по 1 июля 2020 года особый порядок передвижения на территории Курской области транспортных средств по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения, предусматривающий обязательное использование во время перевозки пассажирами и водителями транспортных средств, осуществляющими перевозку пассажиров общественным автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения, индивидуальных средств защиты органов дыхания.

Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки общественным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения, обеспечить с 1 июня 2020 года возможность приобретения пассажирами (при необходимости) у водителей маршрутных транспортных средств индивидуальных средств защиты органов дыхания.

Рекомендовать органам местного самоуправления Курской области принять аналогичные меры по установлению особого порядка передвижения общественных транспортных средств по муниципальным маршрутам.

5. Лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации:

5.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию по телефонам горячей линии: +7-920-727-06-89, +7-(4712)-324319.

5.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

5.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

5.4. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

6. Гражданам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 5 настоящего распоряжения, а также с лицами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 5.4 пункта 5 настоящего распоряжения, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

7. С 26 марта 2020 года по 14 июня 2020 года включительно обязать соблюдать режим самоизоляции лиц в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему распоряжению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории Курской области нового типа коронавируса.

8. Утвердить Требования к организации деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении которой не принято (отменено) решение о приостановлении посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется деятельность таких организаций и индивидуальных предпринимателей, согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.

9. Комитету здравоохранения Курской области (Е.А. Панферова):

9.1. Обеспечить возможность оформления листов нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 6 настоящего распоряжения.

9.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.

9.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему больных с респираторными симптомами и оперативному оказанию им медицинской помощи, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

10. Рекомендовать главам муниципальных образований Курской области совместно с отраслевыми органами исполнительной власти Курской области:

10.1. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отменить проведение массовых мероприятий спортивной, культурной, развлекательной и другой направленности, в том числе с международным участием, по 14 июня 2020 года включительно с возможностью дальнейшего продления.

10.2. При организации режима труда руководствоваться Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

10.3 Во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Курской области обеспечить контроль за соблюдением Требований к организации деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении которой не принято (отменено) решение о приостановлении посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется деятельность таких организаций и индивидуальных предпринимателей (приложение N° 2).

11. Комитету образования и науки Курской области (Н.А. Пархоменко) совместно с комитетом здравоохранения Курской области, комитетом по культуре Курской области (Ю.Н. Полетыкина), комитетом строительства Курской области (Р.Ю. Денисов), руководителями профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций, находящихся в ведении отраслевых органов исполнительной власти Курской области, расположенных на территории Курской области, до окончания 2019/2020 учебного года:

11.1. Обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

11.2. Определить минимальную необходимую численность работников, обеспечивающих функционирование образовательных организаций.

11.3. Перевести максимально возможное количество работников на дистанционный режим работы.

12. Рекомендовать главам муниципальных районов (городских округов) Курской области, руководителям образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области, до окончания 2019/2020 учебного года:

12.1. Обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

12.2. Определить минимальную необходимую численность работников, обеспечивающих функционирование образовательных организаций.

12.3. Перевести максимально возможное количество работников на дистанционный режим работы.

13. Рекомендовать главам муниципальных районов (городских округов):

13.1. Обеспечить в дошкольных образовательных организациях, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления, работу дежурных групп. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима.

13.2. Взимать родительскую плату за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях с родителей (законных представителей) только за дни фактического посещения ребенком дошкольной образовательной организации.

14. Комитету образования и науки Курской области совместно с главами муниципальных районов (городских округов) в установленном порядке обеспечить мероприятия, направленные на создание условий для охвата питанием в виде выдачи продуктовых наборов или денежной компенсации для обучающихся льготной категории (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих и многодетных семей) в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

15. Рекомендовать организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение лицами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 7 настоящего распоряжения, обязательств по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

16. Комитету по физической культуре и спорту Курской области (А.В. Спиридонов) совместно с главами муниципальных районов и городских округов Курской области, региональными спортивными федерациями, физкультурно-спортивными организациями, собственниками (балансодержателями) объектов спорта приостановить по 14 июня 2020 года включительно с возможностью дальнейшего продления:

16.1. Проведение на территории Курской области физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2020 год, календарные планы органов местного самоуправления, региональных спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций.

16.2. Направление сборных комацд Курской области и муниципальных образований для участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня.

16.3. Деятельность региональных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва.

16.4. Деятельность объектов спорта всех форм собственности, за исключением открытых объектов спорта и спортивных сооружений, предназначенных для занятий физической культурой и спортом на улице, с учетом ограничений, установленных абзацем седьмым подпункта 19.4 пункта 19 настоящего распоряжения.

17. Рекомендовать гражданам с 28 марта 2020 года по 14 июня 2020 года включительно:

17.1. Воздержаться от посещения религиозных объектов, а также иных мест и объектов, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).

17.2. Использовать защитные гигиенические перчатки при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, а также при совершении поездок на общественном транспорте, включая легковое такси.

18. Временно приостановить предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов исполнительной власти Курской области и государственных учреждений Курской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

Ограничить предоставление государственных и муниципальных услуг в филиалах автономного учреждения Курской области "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг" следующими видами услуг (исключительно по предварительной записи):

государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество, предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

регистрация, подтверждение, восстановление учетной записи на портале госуслуг;

осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка;

назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;

предоставление ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте до 3 лет, имеющего гражданство Российской Федерации;

осуществление единовременной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенка возраста 16 лет до 1 июля 2020 года);

прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства.

19. Обязать:

19.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее

1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

19.2. Граждан при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, а также при совершении поездок на общественном транспорте, включая легковое такси, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы).

19.3. Органы государственной власти Курской области, органы местного самоуправления, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска в здания, строения, сооружения (помещения в них) и нахождения в них, на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

19.4. Граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением:

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Курской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, выгула домашних животных;

случаев следования к месту (от места) ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, строительства и (или) эксплуатации жилого дома, садового дома, а также нахождения на указанных земельных участках и объектах (при наличии документов, устанавливающих или удостоверяющих право гражданина или его близких родственников на предназначенные для этих целей земельный участок, здания, строения, сооружения);

случаев следования к родственникам, находящимся в режиме самоизоляции в соответствии с пунктом 7 настоящего распоряжения либо нуждающимся в постоянном постороннем уходе, с целью доставки им лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости, присмотра и ухода за ними и обратно (при наличии подтверждающих документов);

случаев прогулок и индивидуальных занятий физической культурой и спортом на улице. Индивидуальные занятия физической культурой и спортом разрешаются, за исключением игровых и контактных видов спорта, с соблюдением дистанции от других физических лиц не менее 1,5 метра.

19.5. Ограничения, установленные подпунктом 19.4 настоящего пункта, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, исполнительных органов государственной власти Курской области и органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих подготовку граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

20. Управлению ветеринарии Курской области (С.Н. Турнаев) привлечь станции по борьбе с болезнями животных городских округов и муниципальных районов Курской области к работе по проведению санитарной обработки территорий, техники и помещений.

21. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (А.В. Дедов) совместно с главами муниципальных образований Курской области организовать уборку территорий и санитарную обработку канализационных стоков медицинских организаций Курской области, отобранных для лечения граждан, инфицированных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

22. Поручить комитету по культуре Курской области, комитету промышленности, торговли и предпринимательства Курской области (М.Н. Аксенов) и рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области (О.Д. Климушин), органам местного самоуправления осуществлять в пределах своих полномочий контроль за соблюдением ограничений, установленных пунктами 2 и 3 настоящего распоряжения.

23. Разрешить комитету здравоохранения Курской области и подведомственным ему медицинским организациям Курской области предусматривать авансовый платеж в размере до 100 процентов (включительно) при заключении государственных контрактов (договоров) на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (далее - оборудование), включая работы и услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов, необходимых для предотвращения распространения, профилактики и лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

24. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

25. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Курской области обеспечить координацию действий органов государственной власти Курской области, органов местного самоуправления Курской области и организаций.

26. Заместителю Губернатора Курской области А.В. Белостоцкому ежедневно представлять Губернатору Курской области доклад о ситуации с распространением в Курской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

27. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.";

2) приложение № 1 к настоящему распоряжению признать утратившим силу;

3) приложения № 2 и № 3 считать приложениями № 1 и № 2 соответственно и изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Распоряжение вступает в силу с 1 июня 2020 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт





Приложение № 1 к распоряжению Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг





(в редакции распоряжения Губернатора Курской области от 29.05.2020 № 215-pr)

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней-10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа2:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложение № 2 к распоряжению Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг





(в редакции распоряжения Губернатора Курской области от 29.05.2020 № 215-рг)

Требования к организации деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении которой не принято (отменено) решение о приостановлении посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется деятельность таких организаций и индивидуальных предпринимателей

В дополнение к требованиям, установленным распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг, установить следующие обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, в отношении которой не принято (отменено) решение о приостановлении посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется деятельность таких организаций и индивидуальных предпринимателей (далее - работодатели), и их работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам (далее - работники):

1. Работники обязаны соблюдать следующие требования:

1.1. Незамедлительно письменно информировать работодателя:

1.1.1. О наличии заболеваний с установленным диагнозом: сахарный диабет, ожирение, гипертоническая болезнь 2 степени, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма 2 степени.

1.1.2. О наличии беременности.

1.1.3. О наличии у работника или у лиц, совместно проживающих с ним, симптомов острой респираторной вирусной инфекции или наличии установленного врачом диагноза острого респираторного вирусного заболевания, новой коронавирусной инфекции (COVID-19), пневмонии, контактах с больными острыми респираторными заболеваниями, в том числе COVID-19, людьми, об установлении карантина, в том числе в отношении проживающих совместно лиц, с которыми в течение последних 14 дней был близкий контакт.

1.2. Не покидать место проживания (пребывания) для осуществления трудовой деятельности в случаях, указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта.

1.3. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

1.4. Соблюдать дистанционный режим работы, установленный работодателем.

1.5. Соблюдать режим использования средств индивидуальной защиты, установленный распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг, с учетом особенностей, установленных работодателем.

2. Работодатели обязаны соблюдать следующие требования:

2.1. Помимо лиц, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг, не допускать на рабочие места и (или) территорию работодателя работников, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящих Требований.

2.2. Обеспечить измерение температуры тела работникам при допуске на рабочие места и (или) территорию работодателя.

2.3. Обеспечить оптимальный режим рабочего времени и времени отдыха работников, при наличии такой возможности предусмотреть гибкий график прибытия/убытия на рабочее место, позволяющий избежать скопления работников.

2.4. Ограничить перемещение работников между участками, цехами и корпусами, если только данные действия не обусловлены технологическими процессами.

2.5. Предусмотреть максимальную изоляцию рабочих смен (при сменном режиме работы), исключающую контакт работников разных смен, в том числе в раздевалках, столовых и иных бытовых помещениях.

2.6. С учётом особенностей технологического процесса предусмотреть режим максимального разобщения на рабочих местах, в том числе социальное дистанцирование (не менее 1,5 м).

2.7. Организовать контроль за использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) на рабочих местах и (или) территории работодателя, за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении без присутствия иных лиц.

2.8. Исключить использование в служебных помещениях, где не происходит выделения в воздух рабочей зоны вредных химических веществ от технологического оборудования, систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

2.9. Обеспечить регулярный режим уборки и дезинфекции с проведением усиленной дезинфекции в конце каждой смены.

2.10. Для объектов торговли непродовольственными товарами обеспечить исполнение требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации в части ограничения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале в зависимости от его площади (исходя из расчета 1 чел. на 4 кв.м).

3. Рекомендовать работодателям:

3.1. Обеспечить установку на территории работодателя устройств для дезинфекции рук.

3.2. В исключительных случаях при принятии решений в соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг о сохранении посещения работниками старше 65 лет рабочих мест и (или) территорий работодателя руководствоваться состоянием здоровья данных категорий работников (отсутствием хронических и системных заболеваний), предусмотрев для них дополнительные меры защиты от возможного заражения.

3.3. В случае проживания работников в общежитиях, конструктивные особенности которых не позволяют обеспечить изоляцию (коридорного или иного типа с общими местами пользования (кухня, туалет, душ и т. д.), и выявления среди них заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) обеспечить за счет средств работодателя расселение в объекты размещения работников, контактировавших с заболевшим, с обеспечением соблюдения расселенными работниками режима изоляции в соответствии с постановлениями санитарных врачей.

4. Контроль за соблюдением настоящих Требований обеспечивается Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Курской области, главами муниципальных районов (городских округов) Курской области (на основании подпункта 10.3 пункта 10 распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг), а также органами исполнительной власти Курской области, указанными в постановлении Губернатора Курской области от 15.04.2020 № 122-пг "Об утверждении перечня органов исполнительной власти Курской области и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

5. В случае выявления систематических нарушений работодателями требований распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Курской области в соответствие с действующим законодательством принимать меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности, включая приостановление деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, при осуществлении которых были выявлены нарушения.







