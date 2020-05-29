Литвинова и Полозкова примут участие в марафоне книжных магазинов

Организаторы марафона - такие магазины, как "Все свободны" (Санкт-Петербург), "Маршак" (Москва), "Пиотровский" (Екатеринбург-Пермь), "Порядок слов" (Санкт-Петербург) и "Смена" (Казань). На вопрос - какое отношение имеет к книгам музыка, представители магазинов дают следующий ответ: "Мы, как и все, любим музыку, мы продаем хорошие книги о музыке, а некоторые из нас даже их издают. Наконец, мы умеем не только продавать книги, но и делаем классные события, поэтому среди наших друзей много артистов, а "Смена" в Казани и "Порядок слов" в Санкт-Петербурге даже проводят свои локальные музыкальные события и фестивали. А еще нам кажется, что музыка и книги лучше всего объединяют людей и помогают вместе преодолеть любые обстоятельства".

В марафоне примут участие Борис Гребенщиков, Андрей Котов (Сирин), Сергей Старостин, Ольга Лапшина, Мария Лапшина, Евгений Федоров (Tequilajazzz), Псой Короленко, Найк Борзов, Рената Литвинова, Леха Никонов, Алексей Борисов, Пахом, Вера Полозкова, Арсений Креститель, Sirotkin и другие.

Ведущие фестиваля - известные музыкальные журналисты и литературные критики: Денис Бояринов, Алексей Мунипов, Анна Наринская, Феликс Сандалов, Галина Юзефович. Соведущими фестиваля выступят представители независимых книжных: Любовь Беляцкая ("Все свободны"), Кирилл Маевский ("Смена"), Михаил Мальцев ("Пиотровский"), Сергей Карпов ("Маршак"), Константин Шавловский ("Порядок слов").

На вопрос - как поддержать акцию - ответ таков: на сайте фестиваля, ссылка на него в начале материала, есть опция Donation Alerts.