Лукашенко назвал брендом страны Минский тракторный завод

Всего лишь на год моложе юбилея Великой Победы Минский тракторный завод, который посетил в день его 74-й годовщины президент Беларуси, сообщает 29 мая его пресс-служба. "Я, прежде всего, хочу вас всех поздравить с днем рождения. Это прекрасный завод, лицо нашей страны, это бренд", - сказал Александр Лукашенко, обращаясь к руководству и специалистам предприятия.

Главе государства доложили о работе как головного предприятия, так и других, входящих в холдинг, планах по развитию производства, ведущихся разработках, в том числе, в сфере точного земледелия.

Президент обратил внимание, что важно не только производить продукцию, но и делать это качественно, тогда не возникнет проблем со сбытом. Речь шла и о развитии производств за рубежом. В этой связи генеральный директор МТЗ Виталий Вовк сообщил, что коллективом ведутся разработки, которые позволят выйти на освоение беспилотного трактора к 2030 году.

Проводится на заводе и системная работа по модернизации модельного ряда тракторов, направленная на повышение комфорта оператора, постановку на производство тракторов экологического стандарта Stage 5 для стран ЕС.

Лукашенко продемонстрировали новые двигатели с системой очистки отработавших газов, энергонасыщенные и сверхмощные тракторы. Обратил белорусский руководитель внимание и на снегоуплотнительную и льдозаливочную машины. "Придет зима, покажете, посмотрим", - ободрил он специалистов, словно напоминая про знакомую каждому поговорку, что цыплят по осени считают.

Посетил глава республики и корпус сборки тракторов, где ему доложили о производстве комплектующих, изготавливаемых на предприятии по программе импортозамещения.

По экспертной оценке, МТЗ уже давно входит в десятку мировых производителей профильной техники. Около 90 процентов тракторов реализуется на экспорт. Более 15 тысяч человек работают на заводе, а еще 7,5 тысяч - на предприятиях холдинга, с конвейера которого только с начала этого года выпущено более 10 тысяч сельскохозяйственных машин.

Кстати, во время общения с работниками завода Лукашенко в очередной раз подтвердил свое намерение сформировать до выборов новый состав правительства. "Я об этом говорил и это сделаю", - заверил президент, пояснив, что это его обычная практика, чтобы люди видели и понимали, кто те люди, которые будут работать на ключевых должностях.