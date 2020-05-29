МЧС: В Москве сократилась гибель детей на пожарах

В столичном управлении МЧС России сообщили о том, как проходит профилактическая операция "Отдых". В этом году она имеет особенности, в связи с ограничениями из-за коронавируса.

Сейчас, пока закрыты детские летние учреждения, центр особого риска для детей смещен с лагерей на квартиры и дома. Именно там сейчас находятся все детишки, и примерно пятая часть всех пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем. По данным столичного МЧС, примерно 93 процента всех пожаров приходится на жилой сектор.

Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Москве Максим Комаров, оставаясь одни дома, дети начинают чувствовать себя хозяевами. При этом, бывает, что начинают "чинить" проводку и даже разводить костры внутри помещений. Как правило, дети пытаются копировать взрослых. Поэтому в МЧС особо обращаются к взрослым не показывать детям плохие примеры, например, не курить дома, не зажигать бумагу, пытаясь осветить темные помещения.

По данным столичного управления МЧС, принятые меры дали свои результаты и гибель детей на пожарах снижается. Но в столичном МЧС ожидают, что все же смогут открыться детские летние заведения и поэтому уже провели 12 профилактических мероприятий в этих учреждениях.