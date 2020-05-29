Медиаимперия Руперта Мердока закрывает более 100 печатных газет

Медиамагнат и владелец компании News Corp Руперт Мердок объявил о закрытии или переводе в цифровой вид более 100 печатных газет в Австралии, сообщила британская The Guardian.

Начиная со следующего месяца 36 из них полностью прекратят выходить в свет, а 76 местных и региональных австралийских изданий, включая ведущие газеты страны Herald Sun и The Daily Telegraph, станут выходить только в интернет-версиях.

Резкое сокращение количества традиционных СМИ повлечет за собой увольнение многих журналистов и технических сотрудников. По данным Sydney Morning Herald, работу могут потерять от 500 до 1000 человек.

Причиной структурной реорганизации издательского бизнеса стала эпидемия коронавируса, обрушившая рекламные доходы медиаимерии Мердока. "COVID-19 ударил по устойчивости регионального издательства", - подтвердили в корпорации News Corp, стремительное развитие которой началось именно с медиарынка в Австралии.

"Несколько месяцев мы проводили всесторонний анализ работы наших региональных и районных газет. Этот анализ выявил продолжающийся переход потребителей к чтению и подписке на новости в интернете, а также активное развитие компаний, использующих цифровую рекламу", - пояснил глава австралийского подразделения холдинга Майкл Миллер

Напомним, что News Corp была создана в 2013 году в результате реорганизации корпорации News Corporation, основанной Рупертом Мердоком в 1979 году. Осноными активами холдинга являются газеты Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post, а также ряд спутниковых операторов и информационное агентство Dow Jones.