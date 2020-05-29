Мединский: Полученные по реституции культурные ценности - собственность РФ

"Культурные ценности, полученные по реституции, являются собственностью России", - заявил помощник Президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, выступая на Международном фестивале "Интермузей-2020" с лекцией тему "Музеи: хранители мира, хранители правды".

Он уверен, что это справедливо и в юридическом, и в моральном смысле. Мединский напомнил, что реституция после Второй мировой войны компенсировала гигантский ущерб, который нанесла нацистская Германия Советскому Союзу.

- Из России было похищено 1 миллион 177 тысяч 291 единица музейного хранения, 12 тысяч музыкальных инструментов, 180 миллионов книг, 17 миллионов архивных дел, было разрушено более трех тысяч памятников культуры, - перечислил он наши потери, подчеркнув, что эти цифры делают невозможным говорить о "каких-то военных трофеях", которые мы вывозили из Германии". - Это было, по сути, юридически регламентированное возвращение награбленного и предусмотренное международным правом эквивалентное возмещение утраченного и уничтоженного. Так что реституция произошла в отношении России в 1945, 1946 и 1947 годах.

Эта компенсация произошла в рамках решений Межсоюзнической комиссии в 1946 году на основе "четырехсторонней процедуры реституции", в которой подчеркивалось: "...Собственность уникального характера, реституция которой является невозможной... может быть заменена на эквивалентные объекты".

Глава ВРИО также напомнил, что СССР в знак дружбы с ГДР в 50-70 годах минувшего века добровольно вернул стране 1240 произведений искусства, а потом еще полтора миллиона экспонатов из разных музеев Советского Союза.

"По некоторым оценкам мы тогда вернули большую часть того, что получили в рамках реституции от Германии, - считает Владимир Мединский. - К сожалению, подобное проявление русского великодушия стало потом толковаться как слабость, а не как благородство".

По его мнению, то, что Советский Союз взыскал с Германии, подкреплено документально и принадлежит нам по праву как стране, пострадавшей от вероломной агрессии, и как державе- победительнице.

"Сама тема обсуждения пересмотра этих норм права недопустима", - подытожил глава ВРИО.